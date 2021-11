PSG-Nantes: Mbappé pour la première fois capitaine avec Paris

Aligné à la pointe de l'attaque ce samedi lors de la réception de Nantes pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a connu une belle soirée avec un but. L'attaquant du PSG s'est retrouvé aussi à la 75e capitaine de l'équipe parisienne pour la première fois, après la sortie de Marco Verratti.

En pleine forme ces dernières semaines, Kylian Mbappé a connu de nouvelles responsabilités ce samedi, lors de la réception de Nantes pour la 14e journée de Ligue 1. Titulaire en attaque avec Lionel Messi et Neymar, le buteur français s'est retrouvé avec le brassard de capitaine au cours de la rencontre.

Auteur de cinq buts avec les Bleus lors du rassemblement de novembre, avec un quadruplé face au Kazakhstan et un but face à la Finlande, Kylian Mbappé n'a mis qu'une minute et 41 secondes pour trouver le chemin des filets. Déjà décisif avec l'équipe de France samedi dernier au Parc des Princes, Kylian Mbappé a cette fois dévié une frappe de Leandro Paredes pour ouvrir le score.

Capitaine après la sortie de Verratti

Dominateurs dans l'ensemble, les Parisiens ont été réduits à 10 avec l'expulsion de Keylor Navas (65e), après une sortie assez improbable du gardien parisien. Mauricio Pochettino a procédé ensuite à plusieurs remplacements, dont celui de Marco Verratti (75e), capitaine au début de la partie, remplacé par Georginio Wijnaldum.

C'est donc à la 75e minute que Kylian Mbappé a récupéré le brassard de capitaine. Arrivé à l'été 2017 au sein du club de la capitaine, l'ancien joueur de l'AS Monaco n'avait jamais occupé ce rôle avec le PSG. Une belle responsabilité pour le joueur de 22 ans, qui a signé un 8e but avec son club cette saison ce samedi. Reste à savoir si Mbappé retrouvera souvent ce brassard avec le PSG, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2022.

Malgré l'égalisation de Randal Kolo Muani (76e), le PSG a réussi à s'imposer (3-1) grâce à Lionel Messi. L'attaquant argentin a été presque décisif de manière involontaire sur le deuxième but, avec Denis Appiah qui a envoyé le ballon dans ses propres filets sur une passe de la Pulga. Puis, l'ancienne star du Barça a marqué son premier but en Ligue 1 pour parachever le succès des Parisiens, d'une frappe à l'extérieur de la surface (3-1).