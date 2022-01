PSG: Navas ne trouve pas agréable la rotation avec Donnarumma

Keylor Navas, gardien du PSG, reconnaît que l’alternance avec Gianluigi Donnarumma lui convient moyennement. Le Costaricien confie qu’il aimerait jouer davantage.

Le sujet de l’alternance des gardiens au PSG est toujours d’actualité. Titulaire dimanche lors de la victoire face à Reims (4-0), Keylor Navas (35 ans) a confié ne trop apprécier la rotation mise en place dans le but par Mauricio Pochettino. L’entraîneur parisien n’a pas établi de hiérarchie entre le Costaricien et Gianluigi Donnarumma (22 ans) qui se partagent les matchs dans le but depuis le début de saison. Titulaire indiscutable avant l’arrivée de l’Italien, Navas est assez mitigé sur le sujet.

"Nous aimons tous les deux jouer tout le temps"

"Pour nous, c’est une saison assez concurrentielle, reconnaît l’ancien joueur du Real Madrid. C’est toujours bon d’avoir de la concurrence mais je pense que sur le plan personnel tout n'est pas agréable d'être dans cette situation. Je crois que nous aimons tous les deux jouer tout le temps, aider l’équipe. Il faut essayer de gagner sa place au quotidien, travailler et faire en sorte que l’entraîneur nous prenne en compte pour jouer plus."

Dimanche, Navas a profité du forfait de Donnarumma pour retrouver sa place après avoir lui-même déclaré forfait la semaine précédente face à Brest pour cause de Covid. Depuis le début de saison, le gardien de 35 ans a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avec Paris, contre 13 pour Donnarumma, arrivé libre l’été dernier en provenance de l’AC Milan. Les deux hommes entretiennent des relations cordiales sans être très proches.



Dimanche, le jeune Italien Denis Franchi (19 ans) avait pris place sur le banc comme gardien remplaçant. Et Navas s'est montré plutôt élogieux à son sujet. "Je pense que c’est un grand gardien qui a beaucoup d’avenir, a-t-il confié. Il travaille avec nous et cela l’aide beaucoup parce qu’il a l’attitude de vouloir apprendre, se renforcer. Nous sommes très contents de pouvoir l’aider. Il peut s’améliorer et devenir un excellent gardien avec une grande carrière. Je suis sûr qu’il va y arriver."