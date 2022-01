PSG: Mbappé touché à l’adducteur, bonne nouvelle pour Navas, ça progresse pour Neymar

Absent de l'entraînement ce mercredi matin, l'attaquant parisien Kylian Mbappé souffre d'une douleur ressentie à l'adducteur gauche, a-t-on appris dans un communiqué du PSG. Keylor Navas, désormais négatif au Covid, va reprendre l'entraînement.

La nouvelle ne présage rien d’inquiétant, mais tout de même, Kylian Mbappé est bien diminué physiquement, raison pour laquelle il a manqué l’entraînement ce mercredi. Dans un communiqué, le club de la capitale a confirmé "une douleur à l’adducteur gauche", précisant qu’un point serait fait vendredi. Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade de Reims dimanche soir (20h45). L’attaquant parisien, principal atout offensif de son équipe, a été très peu ménagé par son entraîneur, qui se repose énormément sur sa fiabilité. Quitte à le payer plus tard?

Neymar doit reprendre la course la semaine prochaine

Les échéances les plus importantes de la saison approchant, il serait dommageable de risquer la santé du champion du monde, alors que le PSG doit affronter le Real Madrid dans moins d’un mois en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain enregistre cependant plusieurs bonnes nouvelles, à commencer par le retour à l’entraînement collectif de Lionel Messi. Le septuple Ballon d’or argentin a repris avec le groupe mardi, et il devrait être bientôt rejoint par Keylor Navas.

Wijnaldum reste en soins

Le gardien costaricien, forfait contre Brest (2-0), est désormais négatif au Covid-19 et “reprendra l’entraînement adapté ce jeudi”. Ce que Juan Bernat a déjà fait, en attendant que Neymar soit opérationnel. Le Brésilien poursuit son entraînement individuel et doit reprendre la course en début de semaine prochaine, rapporte le PSG dans un communiqué. Quant au milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, l’ancien de Liverpool, touché le week-end dernier, est encore en soins pour son entorse à la cheville.