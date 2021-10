PSG: Neymar blague sur la grosse panne de Facebook

En pleine panne de Facebook, Instagram et Whatsapp, Neymar a lâché un tweet blagueur ce lundi soir.

Taquin, ce Neymar. Alors que des millions d’utilisateurs de Facebook, Instagram et Whatsapp se sont retrouvés privés de leurs fils et de leurs échanges, à cause d’une panne géante dans plusieurs pays dont la France, le Brésilien a ouvert son compte Twitter pour blaguer sur la situation.

"C’est juste le week-end de Zuck et le mien qui a mal tourné ou celui de quelqu'un d'autre aussi ?", a écrit le numéro 10 du PSG, qui s’est incliné à Rennes ce dimanche (2-0). Une première défaite de la saison en Ligue 1 suivie de nouvelles critiques contre le niveau de jeu de Neymar, décevant depuis quelques mois. "Zuck", c’est bien évidemment Mark Zuckerberg, le patron de Facebook.

Facebook présente ses excuses

"Nous avons connaissance que certaines personnes rencontrent des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour qu'un retour à la normale puisse se faire au plus vite et nous présentons nos excuses pour le désagrément", a tweeté l'un des responsables de la communication du groupe, Andy Stone, vers 18h (heure française).

Ce n'est pas la première fois que les réseaux du groupe Facebook subissent une panne commune, la dernière remontant à mars 2021. Instagram avait de son côté subi une panne similaire il y a quelques semaines, qui avait été réglée en quelques heures.

Neymar "philosophe" après la défaite à Rennes

Après la défaite à Rennes, Neymar s’était montré plus philosophique dans un message précédent sur les réseaux sociaux, en l’occurrence Instagram, avant d’en être privé. Le Brésilien a affiché une photo de son tatouage dans le cou, "Tudo Passa" (tout passe), en le légendant. "TOUT PASSE, qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises choses", a-t-il écrit.