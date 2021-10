PSG: le message philosophique de Neymar après la défaite et les critiques

Très en retrait et remplacé dès la 76e minute de jeu lors de la défaite du PSG à Rennes (2-0) dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1, Neymar a publié un message sur les réseaux sociaux face aux critiques.

Les bons résultats du PSG ne masquent pas les critiques sur le jeu parfois poussif des hommes de Mauricio Pochettino. Neymar n’y échappe pas. Le niveau du Brésilien interroge alors qu’il a seulement marqué un but et délivré deux passes décisives en sept rencontres.

"Tout passe"

Il est encore resté muet dimanche lors de la première défaite en L1 du PSG cette saison à Rennes (2-0). L’ancienne star du FC Barcelone a manqué une belle occasion en tirant largement au-dessus du but rennais avant d’échouer à faire des différences au sein de la défense bretonne. Il a même été remplacé dès la 76e minute de jeu par Mauro Icardi.

Une décision qu’il a acceptée sans broncher, attendant même patiemment sur la ligne de touche que l’arbitre-assistant règle son panneau lumineux. A l’issue de la rencontre, le Brésilien a publié un message sur les réseaux sociaux diffusant l’idée qu’il était imperméable aux critiques du moment. Il a affiché une photo de son passage dans le cou, "Tudo Passa" (tout passe) en le légendant. "TOUT PASSE, qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises choses", a-t-il écrit. Il a ensuite partagé une story de son passage à la fashion week quelques jours plus tôt avec Kylian Mbappé et le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton.



Dimanche, Mauricio Pochettino n’a pas accablé ses joueurs, tout en admettant ressentir un peu de colère en raison de la défaite. "Un peu oui parce que personne n’aime perdre, a confié l’entraîneur argentin. La manière dont nous avons perdu… sans rien n’enlever à ce que Rennes a fait, on est un peu frustrés et déçus de ne pas avoir concrétiser les occasions que nous avons eu. C’est un peu paradoxal de faire une très bonne première période, surtout les 25 dernières minutes, et être mené un à zéro."