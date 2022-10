PSG-OM: Galtier explique son changement de système

Le PSG s'est imposé ce dimanche face à l'OM (1-0) lors de la 11e journée de Ligue 1 grâce à un but de Neymar. Pour l'occasion, Christophe Galtier avait disposé ses hommes en 4-3-3, une première pour lui cette saison. Le technicien parisien était plutôt satisfait de son choix après la partie.

Le PSG est resté invaincu malgré un changement de système. Lors de la victoire (1-0) ce dimanche face à l'OM à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a disposé pour la première fois de la saison une défense à quatre, dans un système en 4-3-3.

Au milieu, Fabian Ruiz en a profité pour être titulaire avec Marco Verratti et Vitinha. "C'était une réflexion que j'avais depuis un moment, ce n'était pas lié aux absences des uns et des autres, c'était vraiment une volonté d'avoir une meilleure maîtrise technique à l'intérieur, a expliqué Christophe Galtier après la rencontre, sur Prime Vidéo. C'était mettre dans les meilleures zones nos joueurs offensifs, j'ai trois joueurs d'un niveau incroyable. En mettant trois milieux, ça me permettait à la fois d'avoir des ressorties de balle et de mettre les trois dans leurs zones préférentielles."

"J'ai beaucoup aimé ce qu'il s'est passé à l'intérieur du jeu"

Avant ce match au Parc des Princes, l'OM se trouvait à trois unités au classement du PSG et pouvait espérer revenir à hauteur en cas de victoire. L'équipe d'Igor Tudor restait aussi sur deux succès de rang en Ligue des champions contre le Sporting Portugal. "Marseille, on voit qu'ils utilisent beaucoup la largeur, ils sont très agressifs, c'est quasiment du marquage individuel, cela me fait penser à des équipes de Marcelo Bielsa, a comparé Galtier. L'idée était de créer de la supériorité numérique à l'intérieur, soit à quatre contre trois, soit quatre contre deux et cela a assez bien fonctionné."

Neymar a offert la victoire au PSG sur une passe décisive de Kylian Mbappé avant la pause. Mais les Parisiens ont eu plusieurs occasions, butant sur Pau Lopez. "Les deux équipes ont beaucoup attaqué. On a fait un bon début de match, on a eu des occasions intéressantes. Après ils nous ont posé des difficultés quand on était sur notre bloc bas mais je savais qu'on allait souffrir, a reconnu Christophe Galtier. J'ai beaucoup aimé ce qu'il s'est passé à l'intérieur du jeu. Malheureusement ça ne termine qu'à 1-0 mais je crois que notre victoire est méritée."

Vendredi prochain, le PSG continuera sa saison avec un déplacement à Ajaccio. Le 25 octobre, Lionel Messi et ses coéquipiers auront une occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions avec la réception du Maccabi Haïfa. Reste à savoir si Galtier continuera avec son nouveau système, après avoir usé du 3-4-1-2 depuis le début de saison.