PSG-OM: "Tout va bien, on est habitués", Verratti dédramatise après une semaine agitée en coulisses

Après la victoire face à l’OM, ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1 (1-0), Marco Verratti a été interrogé sur le contexte agité dans lequel évolue actuellement le PSG. Et le milieu de terrain italien a assuré que les affaires extrasportives ne perturbaient pas le vestiaire parisien.

Christophe Galtier l’avait appelé de ses vœux. Et il a été exaucé, le temps d’une soirée. Après une semaine perturbée par les affaires extrasportives, le PSG a pu se concentrer sur son football pour battre l’OM, ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Les champions de France l’ont emporté grâce à un but de Neymar, servi par Kylian Mbappé. Une manière de montrer que le contexte agité autour du club de la capitale ne les affecte pas tant que ça.

"Si tout va bien dans le vestiaire? Tout va bien, a réagi Marco Verratti sur Prime Video. Parfois à Paris, une petite chose passe pour une grande chose mais on est habitués, on fait un peu abstraction, on essaie d'être concentrés sur le terrain. On joue tous les trois jours, on n'a pas le temps de penser à ces choses-là."

"C’était un match à gagner absolument"

A l’origine du but de Neymar, en récupérant le ballon dans les pieds d’Amine Harit, le milieu de terrain italien a apprécié la prestation de son équipe, qui a mis fin à une série de trois nuls consécutifs et consolidé sa place de leader du championnat.

"On savait que ce serait une bataille. Marseille a un jeu très agressif, ils font un très bon championnat, a souligné Verratti. C'était un match difficile, qui vient après trois matchs nuls. C'était un match à gagner absolument. On pouvait aussi marquer un deuxième but, on a eu des occasions et ça aurait été important pour ne pas souffrir jusqu'à la dernière minute. On a réussi à gagner, on est contents".