PSG-Orléans: le premier but parisien de la recrue Hakimi en vidéo

Entré en jeu lors du match de préparation face à Orléans ce samedi (1-0), Achraf Hakimi a signé son premier but sous les couleurs du PSG, depuis son arrivée de l'Inter Milan durant ce mercato estival.

Achraf Hakimi se distingue déjà. Recrue phare du PSG en ce mercato estival, en provenance de l'Inter Milan, le latéral marocain, qui revient en plus d'une contamination au Covid-19, a signé ce samedi son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le but de la victoire d'ailleurs, face à Orléans (1-0) en match de préparation au stade de la Source.

Sur un splendide service signé Ander Herrera, malgré un contrôle un poil long, Achraf Hakimi parvient à enchaîner du droit pour ouvrir le score face au club de National, remplaçant au pied levé d'un Genoa qui a renoncé à son déplacement en raison du contexte sanitaire.

"Je suis heureux ici"

Le joueur semblait en tout cas satisfait de sa prestation: "On est prêt, on trouve du rythme, on recupère bien pour le match de mardi (face à Séville), a-t-il confié au diffuseur BeIN Sports. Je suis content de comment on m'a accueilli, j'ai essayé de connaître les joueurs et les rencontrer. Je suis heureux ici."

Ajoutant espérer"aller chercher un premier trophée la semaine prochaine" face à Lille, lors du Trophée des champions. D'ici là, un dernier test s'annonce pour le PSG, face au FC Séville, avant de retrouver le champion de France dans huit jours pour démarrer la compétition.