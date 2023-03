PSG: pas encore de date pour le retour de Neymar sur le terrain, selon les médecins

Au lendemain de l'opération de Neymar à l'hôpital sportif Aspetar, à Doha au Qatar, le médécin a donné samedi des nouvelles de l'attaquant brésilien du PSG. Si l'intervention s'est bien déroulée, il ne veut pas encore se prononcer sur une date de retour à la compétition.

Il est "un peu tôt" pour parler du retour de l'attaquant brésilien Neymar sur le terrain, malgré le succès de l'opération de sa cheville dans un hôpital qatari, a affirmé samedi le directeur médical de la clinique. Le club parisien avait dit avant l'intervention que le joueur de 31 ans pourrait être indisponible jusqu'à quatre mois, ne rejouant plus en championnat de France cette saison. "Neymar Jr a été opéré hier (vendredi), avec succès", a indiqué à l'AFP le directeur médical de la clinique, Hakim Chalabi. Il a été opéré sous anesthésie générale, mais "il va très bien et il est heureux". "Il n'a pas très mal et les chirurgiens qui l'ont opéré sont très contents", a-t-il ajouté.

Des béquilles pendant plusieurs jours

Neymar restera à l'hôpital sportif Aspetar au Qatar pendant au moins deux jours. Il devra ensuite entreprendre une physiothérapie. "Nous évaluerons plus tard le moment de son retour sur le terrain. Pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler", a affirmé M.Chalabi. La décision sera prise en consultation avec ses chirurgiens après la réalisation d'autres examens. Selon Hakim Chalabi, Neymar "va devoir se déplacer en béquilles pendant quelques jours, mais il devrait ensuite pouvoir reprendre la musculation"

Moins de risque de blessure après son opération selon le médecin

L'attaquant brésilien a été évacué sur civière après sa dernière blessure lors d'un match de Ligue 1 contre Lille le mois dernier. Il s'était blessé à la même cheville en 2018. Après l'opération, le joueur devrait retrouver son "niveau normal mais avec moins de risques de blessures", a affirmé le médecin. Les blessures de Neymar se sont multipliées depuis son arrivée au PSG en 2017 pour un montant record de 222 millions d'euros, le contraignant - en raison également de suspensions - à manquer plus d'une centaine de matches.