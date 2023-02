PSG: Neymar, une série impressionnante de blessures depuis son arrivée à Paris en 2017

Neymar s’est blessé durant la victoire du PSG face à Lille, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (4-3). Touché à la cheville droite, le n°10 brésilien est sorti en pleurs sur une civière. Depuis son arrivée à Paris il y a cinq ans et demi, la star de 31 ans cumule les séjours à l’infirmerie. Notamment en début d’année.

Il a tenté de faire quelques pas pour sortir en marchant. Mais la douleur était trop forte. Neymar a dû être évacué sur une civière après s’être blessé durant la victoire spectaculaire du PSG face à Lille, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (4-3). Le n°10 brésilien s’est fait mal en début de seconde période. Après avoir reçu un coup de Benjamin André, sa cheville a tourné sur la pelouse du Parc des Princes. "Ney souffre d’une entorse de la cheville droite. Il est parti faire des examens pour connaître la gravité de cette entorse", a expliqué Christophe Galtier après la rencontre. Un diagnostic confirmé par l’IRM que Neymar a passé dans l’après-midi. "Celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures", a précisé le club de la capitale.

De quoi rendre très incertaine la présence de la star de 31 ans au Vélodrome, dimanche prochain, lors du choc face à l’OM en L1 (20h45). A voir si le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (à égalité avec Pelé) sera rétabli d’ici le 8 mars et le déplacement du PSG dans l’antre du Bayern Munich, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Au moins pour être sur le banc. Après avoir été battus 1-0 à domicile, les Parisiens devront l'emporter à l'Allianz Arena pour espérer se qualifier.

86 matchs d’absence sur blessure

En attendant, cette nouvelle blessure rappelle de mauvais souvenirs à Paris. Depuis son arrivée à l’été 2017 (pour 222 millions d’euros), l’ancien crack du Barça cumule les séjours à l’infirmerie. Il s’agit de sa 19e blessure de Neymar sous le maillot rouge et bleu, selon le site Transfermarkt. L’international brésilien, régulièrement critiqué pour son hygiène de vie, a déjà manqué 86 matchs en raison de ses problèmes physiques (toutes compétitions confondues), avec cinq blessures qui l’ont éloigné des terrains durant plus d’un mois.

Le timing a également de quoi interpeller. C’est la septième fois que Neymar se retrouve sur le flanc en début d’année civile (janvier-février). A l’aube des principales échéances de la saison, notamment en C1. Deux de ses plus graves blessures ont d’ailleurs eu lieu à cette période.

En février 2018, l’ancien surdoué de Santos a été victime d’une fracture du cinquième métatarse et d’une rupture du ligament de la cheville droite contre l’OM en Ligue 1 (3-0). Opéré dans la foulée (une vis lui a été posée), il a manqué trois mois de compétition, dont le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (1-2), qui s'est soldé par l'élimination du PSG.

Touché à la malléole la saison passée

L’année suivante, en janvier 2019, Neymar a encore été touché au cinquième métatarse du pied droit face à Strasbourg en Coupe de France (2-0). Avec à nouveau trois mois d’indisponibilité, sans subir d’intervention chirurgicale cette fois. Le Brésilien a raté les deux matchs du huitième de finale de C1 face à Manchester United (0-2 à Old Trafford, 1-3 au Parc des Princes). Et Paris a encore pris la porte.

En octobre 2019, le "Ney" a aussi été gêné durant un gros mois par un souci à l’ischio-jambier. En février 2021, ce sont ses éducateurs qui l’ont privé de terrain pendant plusieurs semaines. La saison passée, il a également manqué deux mois et demi de compétition à cause d’une blessure à la malléole. A voir combien de temps il va passer à l’infirmerie cette fois. Son entourage se veut optimiste et table sur une absence comprise entre deux et trois semaines.