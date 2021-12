PSG: pendant ce temps, Neymar poursuit sa rééducation

Absent entre six et huit semaines à cause d'une blessure à la cheville gauche survenue contre Saint-Etienne fin novembre, Neymar a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Avant le match de Ligue des champions du PSG face à Bruges ce mardi, l’attaquant poursuit sa rééducation.

Alors qu’il commençait à revenir à son meilleur niveau après un début de saison compliqué, Neymar (29 ans) a une nouvelle fois été stoppé par une blessure qui va le tenir à l’écart des terrains pour quelques semaines. Victime d’une entorse à la cheville gauche lors de la victoire du PSG face à Saint-Etienne (3-1, le 28 novembre), l’attaquant devrait revenir au milieu ou à la fin du mois de janvier.

Alors que ce mardi (à 18h45, sur RMC Sport 1), son équipe affronte Bruges dans le cadre du dernier match de la phase de poules de Ligue des champions, le Brésilien a donné de ses nouvelles. Via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le joueur de 29 ans se montre poursuivant sa rééducation avec plusieurs exercices. Notons toutefois que l’ancien Barcelonais a encore besoin de béquilles afin de marcher. Comme attendu, son retour n’est pas pour tout de suite.

Pochettino: "Je me sens triste qu’un joueur comme lui soit éloigné des terrains"

Invité à se prononcer sur l’absence de son joueur en conférence de presse il y a quelques jours, l’entraîneur Mauricio Pochettino s’était montré peiné par l’énième blessure de Neymar: "On est tous tristes. Personnellement je me sens triste qu’un joueur comme lui soit éloigné des terrains. On sait qu’il aime jouer au foot par-dessus tout".

Peu après le match contre Saint-Etienne, l’attaquant formé à Santos s’était exprimé sur Instagram en assurant qu’il comptait revenir à un haut niveau rapidement: "Malheureusement ces contretemps font partie de la vie d’un athlète. Maintenant il faut lever la tête. Je reviendrai mieux et encore plus fort". À voir si le Parisien sera au maximum de ses capacités afin d’aider son équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.