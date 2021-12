PSG-Bruges: les compos officielles, avec Messi, Mbappé et le duo Lang-De Ketelaere côté belge

Déjà assuré de la deuxième place du groupe A, le PSG ne fera pas l’impasse sur le match contre Bruges ce mardi en Ligue des champions (18h45, sur RMC Sport 1). Comme annoncé par RMC Sport, Mauricio Pochettino a aligné la meilleure équipe possible. Découvrez les compos officielles.

La réception de Monaco dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1 n’a rien changé. Face à Bruges en Ligue des champions, le PSG jouera la victoire et Mauricio Pochettino a aligné la meilleure équipe possible en fonction des états de forme des uns et des autres ce mardi soir au Parc des Prines (dès 18h45 sur RMC Sport 1)

Devant, le trio Di Maria-Mbappé-Messi sera chargé de faire oublier les récentes contre-performances contre Nice (0-0) et Lens (1-1). Remplaçant contre les Nordistes, Kylian Mbappé retrouve donc sa place à la pointe de l’attaque et sera épaulé par les deux stars argentines.

Wijnaldum titulaire, Diallo à la place de Kimpembe

Auteur du but égalisateur contre Lens en sortie de banc, Georginio Wijnaldum retrouve lui aussi une place de titulaire dans l’entrejeu et sera associé à Marco Verratti et Idrissa Gueye. Forfait lors de la défaite à Manchester City (2-1), le milieu italien aura à cœur de briller sur la scène européenne. Le Sénégalais, quant à lui, enchaînera une cinquième titularisation consécutive en Ligue des champions.

C’est en défense qu’intervient le plus gros changement avec la titularisation d’Abdou Diallo à la place de Presnel Kimpembe. Victime d’une gêne musculaire depuis le match contre Nice, le champion du monde 2018 a ensuite joué tout le match contre Lens avant de manquer l’entraînement collectif lundi, veille du duel en C1. Enfin, dans les buts, Mauricio Pochettino a poursuivi avec l’alternance.

Gianluigi Donnarumma est préféré à Keylor Navas ce mardi. Le gardien italien comme le Costaricien auront donc chacun joué trois rencontres lors de cette phase de poules. Charge au meilleur gardien de l’année de n’encaisser aucun but face à l’attaque belge où Charles De Ketelaere et Noa Lang donneront tout pour qualifier Bruges en Ligue Europa.

Les compos de PSG-Bruges

Le onze de départ du PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Mbappé, Messi, Di Maria.

Remplaçants: Navas, Letellier, Kehrer, Kimpembe, Dagba, Herrera, Dina-Ebimbe, Danilo, Paredes, Icardi.

Le onze de départ de Bruges: Mignolet - Hendry, Nsoki, Ricca - Clinton Mata, Vanaken, Balanta, Rits, Sandra - Lang, De Ketelaere.

Remplaçants: Lammens, Sobol, Wesley, Otasowie, Maouassa, Sowah, Izquierdo, Vormer, Van Der Brempt, Dost, Mechele, Mbamba-Muanda.