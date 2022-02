PSG-Saint-Etienne: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match

Solide leader malgré sa défaite à Nantes le week-end dernier, le PSG accueille ce samedi Saint-Etienne (21h) à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Un match à suivre sur Canal+ Décalé.

Le PSG veut réagir. Défait le week-end dernier à Nantes (3-1), le club de la capitale compte bien se reprendre ce samedi soir face à Saint-Etienne (21h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Un match à suivre à la télévision sur Canal+ Décalé, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Mauricio Pochettino est privé pour cette rencontre de Marco Verratti, suspendu, et de plusieurs blessés (Sergio Ramos, Ander Herrera, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa…). Il pourrait reconduire en attaque le trio Neymar-Kylian Mbappé-Lionel Messi, qui n'avait pas franchement brillé à la Beaujoire.

Le message fort de Dupraz

A l'approche du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (le 9 mars sur RMC Sport), ces trois-là ont encore besoin de trouver des automatismes. Neymar sera aussi revanchard, lui qui s'était blessé à la cheville gauche lors du match aller dans le Forez (3-1, doublé de Marquinhos et but d'Angel Di Maria).

En face, les Verts sont en pleine forme. Ils ont enchaîné trois succès avant d'obtenir le nul contre Strasbourg (2-2). "Si on va à Paris pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé je ne viens pas", a prévenu Pascal Dupraz, qui décidera au dernier moment s'il alignera ou non Wahbi Khazri, victime d'une gêne à la cheville droite.

Actuel 16e de Ligue 1 avec un point d'avance sur la zone rouge, Saint-Etienne rêve de réussir un gros face au leader du championnat pour booster sa mission maintien.