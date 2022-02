PSG: Neymar veut "marquer l'histoire" lors du match retour contre le Real Madrid

En remportant le 8e de finale aller au Parc des Princes contre le Real Madrid (1-0), le PSG a fait un pas en avant pour accéder au prochain tour de la Ligue des champions. Lors d’un live sur Twitch avec Ronaldo, Neymar a annoncé que son club allait "marquer l’histoire" face aux Madrilènes.

Le 9 mars (à 21h sur RMC Sport), le PSG aura à cœur de ne pas gâcher ses efforts du match aller (1-0) face au Real Madrid, en s’imposant une nouvelle fois à Santiago Bernabeu. S’il reste encore du temps avant cette confrontation de prestige, Neymar a de son côté lancé les hostilités.

Durant un live sur Twitch avec son compatriote Ronaldo, l’attaquant parisien a annoncé que lui et ses coéquipiers se montreront à la hauteur de l’évènement face aux Madrilènes: "L’équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l’histoire face à ton Real Madrid."

Revenu à temps d’une blessure assez longue pour participer au match aller, le Brésilien s’était illustré en délivrant pour Mbappé une passe décisive. Malgré son penalty raté et la défaite contre Nantes (3-1), Neymar a pu reprendre le rythme de la compétition et relancer son compteur de buts en France.

Neymar "très content" de l’arrivée de Messi

Pour l’aider à "marquer l’histoire", l’international de 30 ans pourra compter sur Lionel Messi à ses côtés. Un joueur avec qui il entretient une amitié depuis son passage au FC Barcelone, et qu'il est ravi d'avoir pu retrouver au PSG: "Je voulais retourner au Barça. On a tout essayé mais on n’a pas réussi. Finalement, l’opportunité s’est présentée pour qu’il (Messi) signe ici. Je suis très content. C’est un ami, on s’entend très bien, sur le terrain comme en dehors", a ajouté Ney.

À voir si les deux stars seront au meilleur de leur niveau afin d’aider les Parisiens à accéder aux quarts de finale de la compétition. Et par la suite, entrer dans l’histoire en permettant au PSG de remporter sa première Ligue des champions.