PSG-Saint-Etienne: un absent de dernière minute et de taille côté parisien

À 21h ce samedi, le PSG tentera de retrouver le chemin de la victoire avec la réception de Saint-Etienne au Parc des Princes. Si les trois stars offensives Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont présentes, ce n’est pas le cas du latéral droit Achraf Hakimi, absent du groupe parisien.

Après le revers surprise contre Nantes le week-end dernier (3-1), le PSG aura à cœur de retrouver le chemin de la victoire avec la manière contre Saint-Etienne à 21h. D’autant que le match retour du huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid approche à grand pas (le 9 mars).

Avant cela, les Parisiens devront disposer des Verts de Pascal Dupraz qui n’ont plus perdu depuis trois matchs et se battent de toutes leurs forces pour assurer le maintien dans l’élite. Pour triompher, Mauricio Pochettino devra se passer d’un de ses titulaires. Suite à une "réévaluation musculaire du quadriceps", Achraf Hakimi est laissé au repos pendant "48-72h". La place de titulaire sur le couloir droit de la défense devrait donc se jouer entre Thilo Kehrer et Colin Dagba.

Les stars offensives présentes

Si Hakimi ne sera pas présent pour la réception des Verts au Parc des Princes, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi seront de la partie. Peu efficaces devant les cages d’Alban Lafont lors de la défaite contre les Canaris, les trois attaquants auront certainement à cœur de faire trembler les filets, afin de bien préparer la rencontre face aux Madrilènes.

En conférence de presse, Pochettino confiait s’attendre à un match compliqué face à une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 1: "On sait qu’il faut être prêt à un combat de 90 minutes. C’est une équipe en difficulté, donc ce sera un match difficile. Ce sera à nous d’être dans de bonnes dispositions. Il faudra être au niveau."