PSG-Séville en direct: dernier match amical pour Paris avant le Trophée des champions

Bienvenue, le coup d'envoi est prévu à 20h

Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live RMC Sport pour suivre cette rencontre amicale entre le Paris Saint-Germain et le Séville FC. Le club de la capitale a déjà disputé quatre matchs de préparation: il s'est imposé contre Le Mans (4-0), avant de faire nul contre Chambly (2-2) et d'enchaîner par des succès contre Augsbourg (2-1) et Orléans (1-0).

Pour Paris, il s'agit du dernier test avant le Trophée des champions prévu dimanche soir (20h00) contre le Losc.