PSG-Strasbourg: la colère froide de Stéphan contre la décision "cauchemardesque" sur le but d'Icardi

En conférence de presse ce samedi, après la défaite de Strasbourg face au PSG (4-2), Julien Stéphan a regretté la validation de l'ouverture du score de Mauro Icardi, qui semblait pourtant hors jeu.

C'est avec une colère froide appuyée que Julien Stéphan a entamé sa conférence de presse d'après-match ce samedi, dans la foulée de la défaite de son équipe Strasbourg sur la pelouse du PSG (4-2) en Ligue 1. Le technicien des Alsaciens dénonce la validation du but de Mauro Icardi en tout début de rencontre, alors que l'attaquant argentin semblait hors jeu.

"C'est la décision de valider le premier but qui est cauchemardesque. Il y a hors jeu, insiste Julien Stéphan. Cela change beaucoup de choses dans le match... trop de choses. C'est une décision trop hâtive. On a le temps, on a des moyen de contrôle, cela paraît très très clair qu'il y a hors jeu. Et cela change trop de choses. Un événement contraire, un deuxième but sur une frappe contrée alors qu'elle n'est pas forcément cadrée, à un moment où on revenait dans le match, le troisième but arrive tout de suite après... C'était très mal embarqué."

Une "incompréhension" aussi sur le rouge de Djiku

Le but d'Icardi face au RCSA © Capture écran Canal+ Sport

"On ne peut pas digérer la manière dont on a pris le premier but, cela a des conséquences trop fortes sur le match, poursuit l'ancien coach de Rennes. J'ai lancé le défi aux joueurs de gagner la seconde période, ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait, de leurs valeurs, de la qualité dans le jeu."

Julien Stéphan dit aussi ressentir une "incompréhension sur l'expulsion" d'Alexander Djiku, qui a écopé d'un deuxième carton jaune en fin de rencontre pour avoir poussé Mauro Icardi dans le dos. "Monsieur l'arbitre sait très bien qu'il a averti Alex cinq minutes avant. Il se précipite. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises aujour'hui. Cela nous annihile toute chance de pouvoir revenir à la fin, malgré beaucoup de courage. On craque sur un déboulé de Kylian (Mbappé), qui a fait un bon match."