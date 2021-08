Ligue 1: le PSG fait le travail mais s'est fait peur face à Strasbourg, Mbappé décisif

Le PSG s’est fait peur mais a battu Strasbourg au Parc des Princes ce samedi en Ligue 1. Alors qu’ils menaient 3-0 à la pause, les Parisiens, sous les yeux de Lionel Messi en tribune, se sont finalement imposés 4-2.

Le retour du Paris Saint-Germain au Parc des Princes devait être une soirée de fête. Lionel Messi officiellement présenté au public parisien, les tribunes bruyantes pour offrir un superbe accueil à l’Argentin et aux autres recrues, tout avait bien démarré, avant le coup d’envoi du match contre Strasbourg. Même la première période avait un goût de presque parfait, avec trois buts inscrits et aucun encaissé.

Sous les yeux de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Donnarumma en tribunes, notamment, les Parisiens ont eu besoin de moins d’une demi-heure pour mettre sous l’eau l’équipe strasbourgeoise. Un centre de Diallo pour Icardi, un autre de Mbappé pour Draxler, et entre les deux une frappe de ce même Mbappé déviée par Ajorque pour un CSC : l’affaire semblait pliée, le spectacle assuré et les recrues enchantées.

Gameiro pour le symbole, Sarabia pour donner de l'air

Mais les joueurs de Mauricio Pochettino ont failli tout gâcher en deuxième période. Kévin Gameiro, l’ancien joueur du PSG, a été le premier à remettre Strasbourg dans le bon sens, d’une tête très bien placée entre Kehrer et Kimpembe, trop laxistes sur le marquage. Ludovic Ajorque, dix minutes plus tard, a inscrit le but du 3-2, encore de la tête et encore en devançant Kimpembe, donnant de l’espoir aux joueurs de Julien Stéphan.

Malgré Hakimi et Wijnaldum, les deux recrues parisiennes sur le terrain ce soir, Paris a eu du mal à se créer des situations dans la dernière demi-heure. Il a finalement fallu l’exclusion d’Alexander Djiku, pour un deuxième carton jaune, pour soulager le PSG. Avec davantage d’espaces, Kylian Mbappé a de nouveau fait la différence et offert un caviar à Pablo Sarabia pour le quatrième but parisien.

Plus de peur que de mal pour le PSG, une semaine après la victoire à Troyes lors de la première journée. En attendant de pouvoir aligner son trio Messi-Neymar-Mbappé, l’équipe de Mauricio Pochettino va quand même devoir réussir à gagner avec un peu plus de marge pour ne pas se faire de telles frayeurs chaque semaine.