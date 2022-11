PSG: un départ du Parc des Princes envisagé, sur fond de négociations avec la mairie

C’est une petite bombe qu’a lâché Nasser Al-Khelaïfi à nos confrères de Bloomberg. Dans une interview, le président qatari évoque les perspectives de développement économique du PSG et notamment la récurrente question du stade. En discussion avec la mairie de Paris depuis plusieurs mois sur l’hypothèse d’une vente, le dirigeant songerait à quitter le Parc des Princes devant le prix demandé par Anne Hidalgo pour le lui vendre.

Trouver de nouvelles ressources à tout prix pour rester dans la catégorie des tops clubs européens, tout en restant dans les clous du fair-play financier. C’est aujourd’hui la préoccupation principale du président du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi a déjà confirmé qu’il était prêt à céder entre 10 et 15% du capital du club pour faire entrer un actionnaire minoritaire. La question de l’exploitation du Parc des Princes reste aussi centrale.

Dans les configurations actuelles, le PSG atteint une sorte de plafond de verre, limité par la capacité de 48.000 places. Afin d’augmenter les revenus de son enceinte, le dirigeant qatari a élaboré un projet d’agrandissement estimé à 500 millions d’euros pour porter la capacité à plus de 60.000 places. Dans l’esprit d'Al-Khelaïfi, cette évolution est essentielle pour continuer à se battre avec des clubs dont les enceintes sont bien plus grandes que le Parc (99.000 sièges pour le Camp Nou du FC Barcelone, 81.000 pour le San Siro à Milan, 74.000 pour Old Trafford de Manchester United).

Un investissement à 850 millions d'euros

Mais pour mettre en œuvre ce projet, la direction du PSG a une condition: devenir propriétaire du Parc des Princes. Rester reste la priorité du président parisien, qui a bien conscience que c’est la maison du club. Il voudrait d’ailleurs en faire le meilleur stade du monde pour ses supporters. Problème: la mairie de Paris se montre très gourmande. Selon les informations de RMC Sport, elle demanderait 350 millions d'euros pour vendre le Parc des Princes dont elle est tojours propriétaire.

L’investissement serait donc le suivant: achat du stade (350 millions d'euros) et rénovation (500 millions d'euros), soit un total de 850 millions d’euros. "C’est une blague", souffle une source proche du PSG, qui ne comprend pas le comportement de la mairie, d'autant que le club a déjà investi 85 millions pour rénover l'enceinte ces dernières années. Conséquence: Nasser Al-Khelaïfi songerait à quitter le stade.

L'option d'un rachat du Stade de France

Il réfléchit à deux options pour la suite. La première est de répondre à l’appel d’offres de renouvellement de la concessions du Stade de France (qui se termine en 2025) et potentiellement faire une offre d'achat. La consultation est attendue pour 2023. Le Stade de France, propriété de l'État qui cherche à le vendre, serait évalué à environ 600 millions d'euros. L'avantage est qu'il ne nécessite pas autant d'investissements pour rénover. En tout cas, l'État verrait d'un bon oeil de voir son enceinte entre les mains des Qataris, avec le PSG comme club résident.

La deuxième option serait de projeter la construction d'une nouvelle enceinte. Le club aurait déjà repéré deux sites qui pourraient accueillir un tel chantier. Reste à savoir si ce coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi pourrait réellement aboutir à un départ du Parc des Princes, ou s'il s'agit juste d'un levier de négociation.