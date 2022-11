PSG: Al-Khelaïfi reconnaît que le Qatar réfléchit à vendre une part du club

Lors d’un entretien accordé lundi à Talk Sport, en marge de la Coupe du monde 2022, le président du PSG, Nasser Al Khelaïfi, a nié toute volonté de vente du PSG de la part de QSI. Mais il a reconnu que les Qataris réfléchissent à céder une part du capital du club.

Et si ça bougeait au Paris Saint-Germain ? Pas au niveau de l’effectif (ce sera au mercato d’hiver) mais du capital. Samedi, L’Equipe révélait l’intérêt d’un fonds d’investissement américain pour obtenir des parts (entre 10 et 15%) dans le club parisien. Mais Qatar Sports Investments (QSI), le propriétaire du PSG depuis 2011, est-il prêt à ouvrir son capital ? La réponse est oui mais sans doute pas à la hauteur espérée par le fonds d’investissement US.

Il confirme une offre de rachat à plus de 4 milliards

"Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n’avons que de l’argent à dépenser. Ce n’est pas vrai, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi ce lundi à talkSPORT, en marge de la Coupe du monde au Qatar. Comme je l’ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C’est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n’allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait." Dans cet entretien, le patron rappelle que QSI a injecté 70 millions d’euros dans le club. Onze ans après le rachat à Colony Capital, il estime que le PSG vaut désormais plus que quatre milliards.