RC Lens : "Les louanges nous font perdre en vigilance", admet Haise après la claque à Brest

Avant de recevoir Angers vendredi (21h) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Franck Haise est revenu en conférence de presse sur la claque reçue à Brest dimanche dernier (4-0). L'entraîneur du RC Lens estime que les louages reçues après le très bon début de saison de son équipe ont coûté "en vigilance" à ses joueurs.

Lens a subi une lourde défaite dimanche dernier en déplacement à Brest (4-0) en Ligue 1, loin des attentes formulées par son très bon début de saison avec cette quatrième place en championnat après 14 journées. Avant de retrouver vendredi (21h) le Stade Bollaert, où l'équipe de Franck Haise affrontera Angers, le technicien du club sang et or est revenu sur les raisons de la déroute.

"Nous sommes friables quand les louanges nous font perdre en vigilance"

"Il y a une chose qui est sûre: c'est qu'on a la réussite. C'est-à-dire celle d'être deuxième à ce moment-là de la saison (avant le match face à Brest, NDLR). Quand on est le RC Lens avec le 16e budget du championnat ce n'est pas attendu. On est toujours le club promu d'il y a 16 mois, a rappelé Franck Haise en conférence de presse ce jeudi. Nous ne sommes pas une équipe installée dans le haut du tableau en Ligue 1 depuis 10 ans. Quand on a la réussite d'être deuxième à ce moment-là, d'avoir fait un match de très grande qualité contre Troyes (4-0), elle entraîne une baisse de la vigilance même si c'est inconscient."

Face à Brest, Lens n'a mis que trois minutes avant d'être mené au score. Deuxième avant ce déplacement au Stade Francis-Le Blé, le RCL a reculé au classement après les succès de Nice et Rennes. "Mon rôle, c'est de prévenir. Mais ce n'est pas parce que le coach prévient une, deux ou trois fois que les choses changent. Souvent, il faut prendre un peu le mur ou la claque dans le visage pour s'en rendre compte, a estimé Franck Haise. Au bout de 11 minutes, on avait pris deux claques. En plus, nous n'avons pas réussi à être efficace sur nos occasions car on aurait pu finir à 2-2 en première période, ce qui n'aurait pas été choquant, mais on perdait 3-0."

Déjà emballant la saison dernière, pour son retour dans l'élite, terminant à la septième place, le RC Lens a continué l'exercice 2021-2022 sur la même dynamique. Mais l'équipe de Franck Haise a connu un quatrième revers cette saison en championnat à Brest. Face à Angers, Lens retrouvera une équipe joueuse, actuellement 6e au classement. "Cela veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, a commenté le technicien du RCL. Dès que la réussite ou les louanges nous font perdre en vigilance, et donc en intensité et concentration, nous sommes friables."