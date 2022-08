Reims-OL: le gros coup de gueule de Caillot sur l'arbitrage français

Président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot n'a pas digéré l'arbitrage du match nul entre son équipe et l'OL (1-1) ce dimanche.

Le Stade de Reims a du mal à digérer son match nul du jour contre l'Olympique lyonnais (1-1). Si la performance globale a satisfait Oscar Garcia, le scénario a frustré les Champenois. Alors que Reims menait au score, l'arbitre, Jérémy Stinat, a adressé un carton rouge à Dion Lopy (63e). Une expulsion qui a notamment permis à l'OL de revenir à hauteur en fin de match par Moussa Dembélé (86e). Mais plus que cette exclusion, c'est un penalty qu'aurait pu obtenir Reims qui a fait exploser Jean-Pierre Caillot après le match.

"Je suis ravi de ce qu’a montré notre équipe et frustré. Je le répète toutes les semaines, il y a un problème avec l’arbitrage français. Quand je lui dis (à l’arbitre, Jérémy Stinat) à la fin, il le note dans son calepin et je vais prendre 6 mois parce que je lui ai dit qu’ils étaient nuls. Ce qui a mon avis est la vision des 16 000 personnes qui étaient dans le stade. C’est erreur sur erreur. L’expulsion gâche le match. Y’en a marre !"

La colère de Caillot

Lancé dans sa diatribe, Caillot a enfoncé les arbitres français et leur responsable, Pascal Garibian: "Je sais que les petits clubs doivent descendre cette année et il faudrait que l’arbitrage français et monsieur Garibian responsable des arbitres français), au lieu d’aller sur les plateaux télés expliquer que tout va bien, qu’il aille expliquer à ses collègues que l’arbitrage doit être le même pour tout le monde. Je suis convaincu que si c’est le PSG ou Lyon qui a la faute dans la surface il y a penalty. Ça commence à bien faire. Y’en a marre de cet arbitrage français ! C’est comme ça toutes les semaines, dans tous les sens dans les stades. Nos arbitres n’arbitrent pas de la même façon partout. Qu’ils se remettent en question et leur patron aussi, moi ça fait 20 ans que je me remets en question !" Des propos qui pourraient, comme il le craint, engendrer une suspension pour le président rémois.