Mercato: Dembélé refuserait de prolonger à l'OL mais ne devrait pas partir cet été

Moussa Dembélé aurait récemment refusé une prolongation de contrat proposée par l'Olympique Lyonnais, selon L'Equipe. L'attaquant de 26 ans semble vouloir rester au club lors de la saison avant de le quitter librement en juin 2023.

Bruno Cheyrou va peut-être se mordre la langue. Le responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais a assuré ces dernières semaines qu'aucun joueur dont le contrat se terminera en 2023 ne resterait au club cet été. Visiblement, Moussa Dembélé ne semble pas avoir entendu le message.

Selon les informations du journal L'Equipe, l'OL a proposé à l'attaquant de 26 ans une dernière offre de prolongation de deux ans dans le Rhône. Malgré une légère revalorisation salariale, l'ancien joueur du PSG et du Celtic aurait refusé l'offre de sa direction. Pire, il n'envisagerait pas de partir lors du mercato estival.

>> Toute les infos et rumeurs de transfert en direct

En concurrence avec Lacazette, Dembélé voudrait rester

Ecarté de l'équipe par Peter Bosz à l'occasion du match remporté contre Troyes (4-1) lors de la troisième journée de Ligue 1, Moussa Dembélé aurait pu être préservé par son coach en raison d'un récent retour à l'entraînement après une blessure. Néanmoins, cette absence pourrait aussi faire office de message en interne. Celui qu'il ne sera pas la principle option offensive après le retour à l'OL d'Alexandre Lacazette cet été.

Si son avenir ne devrait pas s'inscrire dans la durée à Lyon, Moussa Dembélé ne fait pas d'un départ cet été sa priorité. A un an de la fin de son contrat, l'ancien buteur des Espoirs devrait aller au bout de son bail et s'engager libre où bon lui semblera ensuite à l'été 2023.

Plusieurs clubs intéressés par Dembélé

Moussa Dembélé caressait l'idée de décrocher une place chez les Bleus pour la Coupe du monde 2022 lorsqu'il a rejoint Lyon en 2018. Mais depuis quatre ans, celui pour qui l'OL a déboursé 22 millions d'euros n'a jamais été convoqué par Didier Deschamps malgré ses 67 buts en 144 rencontres toutes compétitions sous le maillot des Gones.

L'espoir d'aller au Qatar envolé, Moussa Dembélé n'a donc pas forcément envie de s'en aller. Et pourtant les clubs intéressés n'ont pas manqué. Lse deux équipes stambouliotes de Fenerbahçe et Galatasaray ne diraient pas non à une arrivée libre en 2023, quitte à faire un effort salarial. un club italien dont le nom n'a pas filtré et même Manchester United ont également été évoqués ces dernières semaines. Mais sauf offre impossible à refuser, Moussa Dembélé sera bien Lyonnais cette saison. Pour après, cela parait déjà plus improbable.