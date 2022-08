Reims-OL: sans idées, les Gones arrachent un nul en supériorité numérique

Auteur d'un sans-faute depuis le début de la saison, l'OL a montré beaucoup de carences dans le jeu et n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Reims (1-1) ce dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1.

L'OL confirme ses difficultés au stade Auguste-Delaune. Malgré un début de saison parfait sur le plan comptable, les Gones n'ont rien montré ce dimanche face au club champenois, pourtant dernier au coup d'envoi. Les hommes de Peter Bosz n'ont pu faire mieux qu'un triste match nul face aux Rémois (1-1), malgré leur supériorité numérique dans la dernière demi-heure.

>> Revivez Reims-OL (1-1)

Un manque d'envie et de solutions

Fantomatiques et très peu dangereux, les Lyonnais n'ont rien montré en cette fin d'après-midi, malgré une possession très largement en leur faveur (70%). Pire, l'OL s'est fait surprendre sur un centre de Busi en première période. Le Japonais Ito, de la tête, a trouvé la lucarne de Riou pour inscrire son premier but en Ligue 1. En quête d'occasions et de stabilité, Peter Bosz a lancé Maxence Caqueret dès la pause à la place de Jeff Reine-Adélaïde.

À peine entré, le milieu français n'est pas passé loin de l'exclusion, mais c'est finalement Reims qui a terminé à dix après le rouge direct distribué à Dion Lopy. Face à la muraille rouge, les Lyonnais ont peiné pour trouver la faille, à l'image d'Alexandre Lacazette, qui n'a pas cadré une seule fois en 90 minutes. Avec cinq attaquants, les Gones ont attendu la 86e minute pour égaliser sur une tête de Moussa Dembélé, buteur sur un centre de Rayan Cherki.

"C'est déjà bien de prendre un point. Il y a du boulot mais on est tombé sur une équipe regroupée, difficile de les manoeuvrer. Il faudra faire mieux", a prévenu Rémy Riou au micro de Canal+ au coup de sifflet final. Un seul point gratté à Auguste-Delaune est une demi-bonne nouvelle pour l'OL, qui reste invaincu (7 points en trois matchs) et au pied du podium, avec un match en moins à disputer contre Lorient. Avec ce nul, Reims est invaincu lors de ses six derniers matches à domicile contre Lyon en Ligue 1 (2 victoires puis 4 nuls), mais reste 19e après quatre journées, toujours à la recherche de sa première victoire de la saison.