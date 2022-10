Reims-PSG: Galtier raconte le voyage en bus du PSG avec un petit incident et réaffirme la bonne volonté du club

C'est en bus que les joueurs et le staff du PSG se sont rendus à Reims ce samedi, pour y disputer leur match de la 10e journée de Ligue 1. Après les polémiques des dernières semaines, Paris réaffirme sa bonne volonté à travers le discours de Christophe Galtier.

Quand c'est possible, les Parisiens feront autrement qu'en avion. C'est le message qu'a délivré Christophe Galtier ce samedi, avant le match entre Reims et le PSG comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Joueurs et staff se sont d'ailleurs déplacés en bus pour rejoindre Reims.

"Tout le monde est concerné par le problème climatique"

Un trajet qui fait parler, après la polémique des dernières semaines autour des trajets en avion des clubs et les déclarations de Christophe Galtier. Sur Canal+, l'entraîneur est revenu sur les décisions du club, réaffirmant que les Parisiens auront d'autre trajets en bus dans la saison.

"On s'était déjà déplacés à Lille en bus, rappelle-t-il. L'organisation est parfaite, on voyage dans des bus très confortables. On a mis 2h30-2h40 je crois... on a eu un accident sur l'autoroute, on est restés un peu bloqués. Mais il y aura d'autres déplacements prévus en bus. Dès qu'on peut le faire, on le fait. Tout le monde est concerné par le problème climatique et je le répète, on a voyagé dans de très bonnes conditions."

Un discours qui tranche avec cette blague maladroite en conférence de presse début septembre, avec l'allusion au "char à voile" très ironique en réponse à une question sur les déplacements de l'équipe. En cette période de crise climatique et d'inquiétude autour de la disponibilité de l'énergie cet hiver, le ton se veut plus grave et concerné. Le prochain déplacement du PSG se fera à Ajaccio. Difficile de penser que ce sera en bus.