Bordeaux-OM: le message de Kwateng après sa photo polémique avec Harit

Amis d’enfance depuis leur apprentissage au centre de formation du FC Nantes, Enock Kwateng et Amine Harit ont posé ensemble, tout sourire, après le match Bordeaux-OM (0-1) vendredi au Matmut-Atlantique. Le cliché, relayé sur les réseaux sociaux, a provoqué de nombreuses réactions et poussé le défenseur bordelais à réagir.

Sale soirée pour Enock Kwateng. Non seulement le défenseur latéral a concédé avec Bordeaux une défaite historique face à l’OM (0-1) vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, mais il a aussi subi les foudres de certains supporters des Girondins, après la publication d’une photo avec le Marseillais Amine Harit.

Sur le cliché pris après le match, les deux ex-partenaires et amis depuis le centre du formation du FC Nantes prennent la pose, tout sourire, après leur échange de maillots. La photo a été relayée sur les réseaux sociaux, notamment dans une Story Instagram sur le compte du Marseillais. Il n’en fallait pas davantage pour provoquer les réactions des haters girondins, impitoyables avec le comportement de Kwateng après la défaite.

La photo polémique avec Enock Kwateng et Amine Harit après Bordeaux-OM © Instagram

"Cette photo n’aurait pas dû être publiée sur les réseaux sociaux"

Dur à digérer pour le latéral de 24 ans qui a posté un message ce samedi : "J’étais le premier en colère après notre triste match d’hier. Mais quand Amine (mon ami d’enfance), est venu me voir devant notre vestiaire et m’a proposé de faire une photo ensemble, j’ai accepté. Nous avons partagé la même chambre au centre de formation du FCN pendant 5 ans, nous avions un rêve, devenir pro et jouer l’un contre l’autre. Ce rêve a été accompli hier soir et nous souhaitions immortaliser ce moment. Cette photo n’aurait pas dû être publiée sur les réseaux sociaux et je comprends qu’elle ait pu blesser certains supporters du FCGB, raison pour laquelle j’écris ce message."

Le soutien d'Arit

Et Enock Kwateng de conclure : "Maintenant, je ne veux pas polémiquer davantage sur ce sujet et j’espère sincèrement que tout le monde comprendra mes explications. Allez Bordeaux." Amine Harit a soutenu son ami bordelais en ajoutant à ce message : "A côté du football il existe une vie d’être humain, force mon frère."