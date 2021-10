Rennes: de nouveau blessé, Doku indisponible plusieurs semaines

Forfait depuis le match contre Nantes le 22 août, Jeremy Doku qui devait effectuer son retour ce dimanche contre Metz s’est de nouveau blessé et ne sera pas disponible avant plusieurs semaines, comme l’a révélé l’entraineur Bruno Genesio en conférence de presse.

Alors qu’il pensait avoir vu le bout du tunnel après s’être remis de sa blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire de Rennes contre Nantes (1-0), Jeremy Doku (19 ans) n’est pas prêt de faire son retour avec le maillot breton. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraineur Bruno Genesio a révélé que l’ailier belge qui devait faire son retour ce week-end contre Metz s’est de nouveau blessé et sera indisponible pendant plusieurs semaines: "On a malheureusement un joueur qui s’est blessé cette semaine, Jeremy Doku qui s’est refait mal mais pas au même endroit, à un genou lundi".

L’entraineur rennais a donné des détails sur le nouveau pépin physique du Belge qui va encore l’éloigner des terrains un certain temps: "C’est le ligament latéral externe qui est touché, donc on aura d’ici une dizaine de jours la durée de son indisponibilité. Ça ne nécessite pas d’opération, c’est la bonne nouvelle dans la mauvaise, mais on suivra l’évolution, voir comment le ligament réagit. Une absence jusqu’à Noël ? Non, a priori, non, mais c’est difficile d’avoir un délai pour ce genre de blessure", a-t-il déclaré.

"Il avait fait beaucoup d’efforts pour revenir"

Jeremy Doku qui ne compte que trois apparitions depuis le début de la saison ne pourra donc pas aider les Rennais à rester dans la lignée de leur performance contre le PSG (victoire 2-0). Un constat qui peine Bruno Genesio: "C’est un coup dur. Il était déjà absent depuis six semaines, il avait fait beaucoup d’efforts pour revenir, il était très bien, avec une fraîcheur mentale parfaite", a-t-il confié

Cette nouvelle blessure va une nouvelle être un frein pour Doku qui depuis la deuxième partie de la saison dernière avait commencé à montrer aux suiveurs de la Ligue 1 l’étendue de son potentiel. Si ses statistiques n’ont pas été formidables (deux buts et trois passes décisives), sa vitesse avait donné du mal à de nombreuses équipes, dont le PSG. Il faudra donc attendre avant de voir son association avec la révélation Kamal Sulemana et le buteur Gaëtan Laborde