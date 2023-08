Rennes-Le Havre: Elsner surpris par le hors-jeu non signalé sur le but de Blas

Evidemment fier de ses hommes après le nul arraché à Rennes ce dimanche (2-2), l'entraîneur du Havre Luka Elsner n'a pas manqué de s'interroger sur la validation du premier but breton.

Un point de plus dans la besace. Après un nul à Montpellier (2-2) et une défaite contre Brest (2-1), Le Havre a réussi à éviter la défaite sur le terrain de Rennes, ce dimanche en Ligue 1 (2-2). Rapidement menés 2-0, réduits à dix en deuxième période après l'exclusion de Grandsir, les Normands ont recollé grâce à un doublé de Nabil Alioui (40e, 70e). Autant dire que l'entraîneur du HAC Luka Elsner a salué le réveil de ses hommes après la rencontre. Sans manquer de s'interroger... sur l'ouverture du score bretonne.

Sur le but de Ludovic Blas à la 10e, Amine Gouiri était en effet en position très, très claire de hors-jeu. Et s'il n'a pas touché le ballon, il a semble-t-il contribué à la réalisation de son camarade en se positionnant juste devant le gardien. Mais le corps arbitral a jugé qu'il n'avait pas fait action de jeu...

Le positionnement de Gouiri sur le but de Blas lors de Rennes-Le Havre © Capture/Prime Vidéo

"C'est assez improbable"

"On s’est fait peur parce qu’on a fait des bêtises en début de match qui donnent des munitions à l’adversaire, même s’il est assez improbable que le hors-jeu ne soit pas sifflé pour moi, a ainsi grincé Elsner… Après, chacun a son opinion…"

Le technicien slovène a toutefois préféré insister sur le caractère de son équipe et le point arraché. "On a franchi un cap (rires). C’est beaucoup d’émotions, a-t-il reconnu. L’équipe a su se remobiliser, reposer son football, avancer centimètre par centimètre petit à petit. Il y a ce premier but de Nabil qui est une vraie source d’espoir, qui nous permet de se dire ‘on va lâcher les chevaux maintenant’." Avant le deuxième. "Au classement comptable c’est un petit pas, mais c’est un point qui nous permettra d’avancer", estime Elsner.