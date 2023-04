Rennes – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Choc de haut de tableau ce samedi. A domicile, Rennes accueille Lens. Dans cet article, vous pourrez retrouver comment suivre la rencontre en direct avec les précisions sur l’heure et la chaîne de diffusion.

Dans ce choc du haut de tableau, Rennes (5ème) accueille Lens (3ème). Dans cette rencontre qui sent bon la Coupe d’Europe, les deux équipes auront à cœur de terminer le match avec les 3 points.

Au classement, si seulement 2 places séparent les deux équipes, Lens affiche 7 points de plus que son adversaire du soir avec 57 unités contre 50. En cas de victoire de Lens, les joueurs bretons pourraient quasiment faire une croix sur le podium en fin de saison. Mais fort de leur dernière victoire à l’extérieur contre le PSG, les joueurs de Rennes aborderont ce nouveau duel au sommet avec le plein de confiance. Buteur contre les coéquipiers de Kylian Mbappé, l’attaquant Arnaud Kalimuendo pourrait démarrer la rencontre. Dans l’entrejeu, les Rennais s’en remettront une nouvelle fois à Benjamin Bourigeaud. De son côté, Lens comptera une nouvelle fois sur la présence de Loïs Openda, en très grande forme depuis plusieurs semaines. A nouveau double buteur lors de la dernière rencontre contre Angers, l’attaquant sang et or est lui aussi en pleine confiance. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre ce duel du top 5 entre Rennes et Lens, restez bien avec nous, dans la prochaine partie on détaille l’heure et la chaîne de diffusion.

Rennes – Lens : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Rennes et Lens est à suivre ce samedi dès 21 heures sur la chaîne CANAL+ Sport 360. Pour suivre la rencontre, l’abonnement à une offre CANAL+ est donc nécessaire. Via l’offre CANAL+ Sport, vous pourrez suivre ce match en direct. Cette offre, disponible dès 34,99 euros par mois pour un engagement de 24 mois permet d’accéder à l’ensemble des chaînes du groupe CANAL+ en plus des chaînes d’Eurosport et les 10 canaux de beIN SPORTS.

