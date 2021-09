Saint-Etienne: "Je n’attends rien de la vente", lance Puel

Claude Puel était présent en conférence de presse ce mardi avant le déplacement à Monaco (mercredi 19h) pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Alors que la possible vente du club fait parler, l’entraîneur des Verts n'a pas souhaité s’immiscer dans le dossier afin que son groupe reste concentré sur le terrain.

L’ASSE prochainement vendue à un prince cambodgien? Claude Puel botte en touche et ne souhaite pas alimenter les discussions autour de cette possible vente. L’entraîneur des Verts était en conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement de son équipe sur la pelouse de l’AS Monaco, lors de la septième journée de Ligue 1. Interrogé sur cette possible vente, le manager des Verts n’a pas souhaité évoquer ce sujet pour ne pas perturber son groupe, en grande difficulté depuis le début de saison.



"Je n’attends rien de la vente. Nous ne maîtrisons pas le calendrier. Je laisse ça à l’extérieur du groupe. Penser à ça ferait que nous ne serions pas dans l’action", a lancé Claude Puel lors du traditionnel point presse d’avant-match.



Ce mardi, le prince cambodgien Norodom Ravichak a confirmé s'être officiellement porté candidat au rachat de l’AS Saint-Etienne. Il a exprimé ses ambitions pour ce club historique de notre championnat: "Mon but aujourd’hui est de prendre soin de Saint-Etienne et de tous ceux qui œuvrent pour que ce club retrouve la place qui est la sienne dans le football français et européen."

Un début de saison compliqué

Après six journées de championnat, les hommes de Claude Puel n’ont toujours pas remporté le moindre match. Le blian est de trois nuls et trois défaites dont la dernière, 2-1, contre les Girondins de Bordeaux. L’AS Saint-Etienne pointe à une inquiétante dix-neuvième place et doit prendre impérativement des points contre l’AS Monaco (mercredi 19h) lors du septième match de la saison 2021-2022.