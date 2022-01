Saint-Etienne - Lens: le joli compliment de Saïd envers Fofana

Le RC Lens a gagné 2-1 à St-Etienne, ce samedi, pour la 21e journée de Ligue 1. Le capitaine lensois Seko Fofana a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Son coéquipier Wesley Saïd l'a encensé après ce précieux succès artésien.

Seko Fofana est exceptionnel. Le capitaine lensois a de nouveau offert la victoire à son équipe sur le gong sur la pelouse de Saint-Etienne ce samedi (2-1). Le milieu artésien est décidément l'homme en forme du côté du RC Lens. "C'est le capitaine et quelqu'un qui nous ramène cette rage. C'est aussi un leader technique, il porte son statut à merveille. Il marque deux fois dans les derniers instants, on sent qu'il est bien et qu'il est dans une bonne saison. On est content pour lui. Le plus important, c'est le collectif, même si Seko prime la plupart du temps", a confié Wesley Saïd après la rencontre.

Monsieur 95e

Son coup de canon inscrit après 94 minutes et 32 secondes est d'ailleurs le but le plus tardif inscrit dans le cours du jeu par un joueur Lensois en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition. Il y a deux semaines, Fofana s'était également mué en sauveur en Coupe de France, en arrachant la séance de tirs au but face à Lille dans les derniers instants, avant d'envoyer son équipe en 8e de finale.

Malgré un jeu moins séduisant, Lens a assuré le principal en empochant les trois points. "C'est une victoire importante. Des fois, il faut savoir être un peu moins bon et réussir à gagner quand même. On montre du caractère. On n'est pas que des bons joueurs de foot, on est aussi des joueurs qui se mettent les fesses par terre pour se mettre au service du collectif. On était pas très beaux à voir jouer mais mais le principal était là aujourd'hui", a poursuivi Saïd. Trois points qui permettent à Lens de revenir provisoirement à une victoire de Marseille, 3e.