Saint-Etienne - Lens: le coup de génie de Fofana, qui écœure Verts au bout du temps additionnel

Après avoir longtemps mené au score, Saint-Etienne a été renversé par Lens (2-1), vainqueur dans le Chaudron grâce à un but de Seko Fofana dans le temps additionnel ce samedi, lors de la 21e journée de Ligue 1. Alors que les Lensois sont provisoirement au pied du podium, pour les Verts de Pascal Dupraz, cette nouvelle défaite a de quoi inquiéter avant le derby face à Lyon.

"Ils méritaient de gagner." Beau joueur, Seko Fofana. Au micro de Prime Video, le milieu de terrain du RC Lens reconnait que Saint-Etienne aurait dû obtenir un meilleur résultats qu’une défaite. Mais dans le Chaudron, ce sont bien les Sang & Or qui ont remporté les trois points. Longtemps menés 1-0 après un but de Ryad Boudebouz (37e), les Lensois, plus réalistes, ont renversé et battu l’ASSE en fin de match 2-1 samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

Lens au pied du podium

Malgré l’absence de 12 joueurs, l’AS Saint-Etienne, en mission sauvetage, espérait glaner sa troisième victoire de la saison. Florian Sotoca, buteur de la tête à un quart de la fin puis l'indispensable Fofana d’une frappe surpuissante à la 94e minute ont écœuré des Verts plus séduisants que d’habitude mais pas assez efficaces devant le but.

Avec ce nouveau revers, Saint-Etienne ne stoppe pas la spirale de la défaite en L1 (6 de suite). Surtout les Verts restent scotchés à la dernière place du classement avec un match de retard à disputer face à Angers. Autant dire que la menace d’une relégation en Ligue 2 est plus que jamais d’actualité, avant de se rendre au Groupama Stadium pour le derby face à l’OL vendredi soir. Avec ces trois points, Lens grimpe provisoirement au pied du podium avant le déplacement de Montpellier à Strasbourg dimanche (15).

Kolodziejczak: "On montre peut-être un beau visage mais on a besoin de points"

Comme souvent cette saison, les Verts avait préparé leur match dans un climat particulièrement tendu. Avant la rencontre, près de 300 membres des Greens Angels, l’un des principaux groupes de supporters, s’étaient rassemblés devant le Chaudron avec des masques de clown à l’effigie de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour réclamer le départ des deux présidents stéphanois.

Dans ce contexte compliqué, la lanterne rouge a réussi à trouver la faille en première période. Profitant d’un marquage approximatif des Sang & Or, les joueurs de Pascal Dupraz ont fait trembler les filets grâce à une reprise de Ryad Boudebouz sur un centre parfait d’Adil Aouchiche (37e). Après la pause, si les Lensois poussent davantage, ce sont les Verts qui se montrent les plus tranchants, notamment sur un contre mené par Boudebouz mais vendangé par Lucas Gourna (72e).

Une occasion qui laissera des regrets puisque Florian Sotoca égalise de la tête après un corner (78e), rendant Pascal Dupraz fou de rage devant son banc. Son cauchemar n'est pas terminé. Après avoir manqué une première fois le cadre, l’indispensable Seko Fofana expédie un missile au bout du temps additionnel (95eme). "On s’est battu tout le match, c’est dur à encaisser, soupire Timothée Kolodziejczak. On se bat. C’est compliqué. On montre peut-être un beau visage mais on a besoin de points." Les Verts tenteront d'en gagner au moins un face à leur éternel rival.