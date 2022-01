Saint-Etienne: les supporters des Verts manifestent avec des masques de Romeyer et Caïazzo en clowns

Avant le coup d'envoi du match de la 21e journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Lens ce samedi au stade Geoffroy-Guichard, les supporters stéphanois ont à nouveau exprimé leur colère à l’égard des deux présidents de l’ASSE en manifestant avec des masques de clowns à l’effigie de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

"Aujourd’hui, le club appartient à deux clowns qui n’ont pas les moyens financiers pour se battre avec les plus grosses équipes du championnat." Dans un entretien accordé il y a une semaine au Progrès, Roland Romeyer, président du directoire de l’AS Saint-Etienne, ne se lançait pas de fleurs. Désireux de vendre le club, lui et Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance, peinent à boucler le dossier. Et sont contraints de recruter à moindre coût au mercato d’hiver pour ne pas dissuader encore davantage les éventuels candidats au rachat. Cette sortie médiatique remarquée de Romeyer n’a pas échappé aux supporters des Verts, plus que jamais en colère contre leurs dirigeants.

"Romeyer-Caïazzo : fini le cirque. Il est temps de quitter la piste"

Ce samedi, avant la réception du RC Lens dans le Chaudron (coup d’envoi à 17h), près de 300 membres des Magic Fans, l’un des principaux groupes de supporters de l’ASSE, se sont massés sur le parvis du stade Geoffroy-Guichard avec des masques à l’effigie des deux présidents.

Pour rester dans le registre du spectacle, plusieurs banderoles ont été déployées réclamant leur départ et un réveil des joueurs ("Romeyer-Caïazzo : fini le cirque. Il est temps de quitter la piste" ou encore "Joueurs, staff : la balle est dans vos pieds pour nous sauver"). Les supporters ont aussi craqué des fumigènes en scandant des "direction démission" et "on veut une équipe digne de son public". S'ils sont en colère contre les patrons de l'ASSE, ils ont toutefois encouragé les joueurs de Pascal Dupraz avant leur match face aux Lensois. Avec seulement 12 points mais un match en moins à disputer (la rencontre contre Angers a été reportée), Saint-Etienne est dernier de Ligue 1.