Saint-Etienne: les Verts craignent un retrait de points après les incidents contre Angers

La commission de discipline de la LFP va étudier ce mercredi le cas de l’AS Saint-Etienne, qui évolue à huis clos depuis les débordements contre Angers le mois dernier. Les Verts, qui recevront le PSG le 28 novembre, redoutent un retrait de points.

Près d’un mois après les incidents survenus lors de la réception d’Angers, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel va se pencher sur le cas de Saint-Etienne. L’instance se réunira ce mercredi à partir de 17h30 afin d’étudier la situation de l’ASSE. Avec une question centrale: faut-il rouvrir les tribunes de Geoffroy-Guichard? Depuis la réception du SCO (2-2, le 22 octobre), lors de laquelle des débordements avaient retardé le coup d’envoi, les Verts évoluent à huis clos. A domicile comme à l’extérieur.

Une mesure conservatoire qui pourrait être confirmée pour les prochaines semaines. La LFP aurait l’intention de frapper fort, même si les l’évolution des relations entre les groupes de supporters et la direction de l’ASSE devraient être prises en compte. La commission de discipline pourrait décider de prolonger le huis clos total de Geoffroy-Guichard, à moins qu’elle ne décide de fermer uniquement les tribunes des ultras, en laissant les latérales ouvertes.

Un huis clos contre le PSG n’arrangerait pas la LFP

L’enjeu est important et dépassee les frontières du Forez, car Saint-Etienne doit recevoir le PSG le dimanche 28 novembre, lors de la 15e journée de Ligue 1. Une affiche programmée à 13h, qui a été vendue en Asie, où le décalage horaire permettra au public local de voir jouer Kylian Mbappé, Lionel Messi et les stars parisiennes. Pour l’image de la L1, un stade vide ne sera pas du meilleur effet.

Dans ce contexte, Saint-Etienne redoute un retrait de points (même avec sursis), qui viendrait compenser une éventuelle absence de huis clos. Au tiers de la saison, les joueurs de Claude Puel sont avant-derniers du classement, avec une seule victoire au compteur (six défaites, six nuls) et 3 points de retard sur Brest, première équipe hors de la zone rouge. Ils ont rendez-vous à Troyes, dimanche, pour la reprise du championnat (15h).