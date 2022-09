Strasbourg: plusieurs individus placés en garde à vue pour des jets de projectiles contre Clermont

Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue pour des jets de projectiles en marge de Strasbourg-Clermont (0-0), dimanche en Ligue 1. Mais une seule sera jugée.

Un club en colère, et la justice qui s'en mêle. Une personne va être jugée pour des jets de "projectiles" dimanche lors de la rencontre de L1 entre Strasbourg et Clermont (0-0), a-t-on appris ce lundi auprès du parquet et du club alsacien, qui déplore ces débordements dans un communiqué.

"C'est avec la plus grande fermeté que le club condamne les jets de projectiles observés" dimanche lors du match joué à la Meinau et comptant pour la 7e journée de L1, indique le Racing.

Quatre GAV selon le club, trois selon le parquet

Le club alsacien, "qui a fait en sorte que les matchs soient une fête populaire depuis 10 ans, s'efforce de combattre ces pratiques dangereuses pour l'intégrité des acteurs du jeu, de ses supporters et de ses collaborateurs", poursuit le club qui fait état de quatre gardes à vue sans préciser de quels supporters il s'agit.

Selon le parquet de Strasbourg, seules trois personnes ont été placées en garde à vue. Deux ont été relâchées et une seule fera l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC, sorte de "plaider-coupable" à la française).

"Le jet de projectile peut être puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende", rappelle le Racing dans son communiqué. "Des interdictions commerciales de stade seront par ailleurs prononcées par le Racing qui poursuivra ses actions en matière de pédagogie et de répression afin de préserver la Meinau de ces actions menées par une minorité d'irresponsables", ajoute le club.