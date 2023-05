Strasbourg - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la Ligue 1 Uber Eats ce samedi soir. Parmi les 10 affiches au programme, le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Voyons ensemble les détails pour suivre cette affiche en direct.

Un point. C’est ce qu’il manque au PSG pour être officiellement sacré champion de France de l’exercice 2022 / 2023.

Pour glaner une nouvelle couronne, les coéquipiers de Kylian Mbappé retrouvent Strasbourg, déjà quasiment assuré du maintien. Quinzièmes à l’heure de démarrer cette nouvelle journée, les joueurs strasbourgeois terminent un exercice qui avait été entamé de la pire des manières. Sur les 3 dernières rencontres, les joueurs de Strasbourg sont invaincus pour un bilan de 2 victoires et un match nul. 7 points qui pèsent lourd dans la balance puisque Strasbourg affiche désormais 6 points d’avance sur Nantes, premier relégable. En face, le PSG aimerait valider son titre dès ce week-end pour fêter le titre à domicile avec les supporters lors de la dernière journée. Mais avant les festivités, Kylian Mbappé aimerait aussi sécuriser le titre de meilleur buteur de la saison, lui qui compte deux unités d’avance sur Alexandre Lacazette. Auteur d’un doublé express le week-end dernier face à Auxerre, l’attaquant français aimerait rééditer la performance et pourrait chercher à dépasser les 30 buts en fin de saison. Du côté de Strasbourg, Habib Diallo devrait être titularisé à la pointe de l’attaque. Dans le paragraphe suivant, on vous détaille comment suivre cette affiche en direct.

Strasbourg – PSG : à quelle heure ?

Cette nouvelle rencontre entre Strasbourg et le PSG est à suivre ce samedi 27 mai dès 21 heures depuis la chaîne Amazon Prime Vidéo. Si vous ne disposez pas d’abonnement à cette chaîne, il faudra opter pour l’abonnement à Amazon Prime. Proposé à 6,99 euros par mois et sans engagement de durée, c’est grâce à ce premier abonnement que vous pourrez ensuite souscrire au Pass Ligue 1. Un pass, accessible également sans engagement de durée pour un prix de 12,99 euros par mois.

