Strasbourg-PSG: un titre, un but et des records pour Messi

Auteur du but qui a offert le titre au Paris Saint-Germain, samedi soir à Strasbourg (1-1), Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire des 5 grands championnats en même temps qu'il a décroché son 43e titre en carrière, un record.

Déjà tout en haut de l'histoire du jeu, le glouton Lionel Messi continue d'amasser les records. A Strasbourg samedi soir, où le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois été sacré champion de France, l'Argentin est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du football, à égalité avec son ancien coéquipier Dani Alves.

Ce n'est que son troisième trophée avec le Paris Saint-Germain, après le Trophée des champions et le championnat de l'an passé, mais ajouté à ses 35 titres avec Barcelone et les 5 conquis avec l'Argentine, cela place Lionel Messi tout en haut. Et même s'il fêtera ses 36 ans au mois de juin, le bonhomme devrait poursuivre sa carrière quelques saisons et potentiellement prendre seul la tête de ce classement.

Un but de plus que Ronaldo dans les 5 grands championnats

Lionel Messi n'a toutefois pas égayé sa soirée que sur le plan collectif. A titre individuel, il a inscrit son 16e but de la saison - en plus de ses 16 passes décisives - et décroché un autre record, celui du nombre de réalisations dans les cinq grands championnats. Il en est désormais à 496, une de plus que Cristiano Ronaldo, exilé en Arabie saoudite et qui ne devrait plus améliorer son total.

Une façon inattendue de célébrer le nouveau sacre du Paris Sait-Germain, où l'Argentin n'est plus désiré par les supporters et pas tellement davantage par les dirigeants. Si ses deux années dans la capitale française n'ont pas changé la face du PSG, elles ont donc au moins permis à Messi de garnir son armoire à trophée et sa liste de records.