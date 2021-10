Clermont-Racing en direct: l'ASM a besoin de points

On clôture cette 5e journée de Top 14 avec un choc entre Clermont et le Racing ! Et l'ASM a un grand besoin de points. Coup d'envoi à 21h05 !

Clermont ne change pas grand-chose Il n'y a que quatre changements au sein du XV type, à savoir, l'ailier O'Connor, le centre Moala, le troisième-ligne aile Cancoriet et le deuxième-ligne Lanen. Bezy et Lopez sont confortés à la charnière.



10 changements pour le Racing Recrue du Racing 92 à l'intersaison, le 2e ligne international Baptiste Pesenti fera partie du quinze de départ francilien à Marcel-Michelin. Il compte parmi les dix changements effectués par le staff francilien pour ce déplacement. En effet, seuls Vakatawa, Imhoff, Russell et les troisième-lignes Tanga et Diallo, conservent leur place après la courte victoire face au LOU (24-20) samedi dernier.



Et celle du Racing ! Spring - Laborde, Vakatawa, Klemenczak, Imhoff - (o) Russell, (m) Le Garrec - Chouzenoux, Tanga, Diallo - Pesenti, Jones - Colombe, Baubigny, Kolingar.

Remplaçants : Maiau, Gogichashvili, Vaiotu, Palu, Hemery, Gibert, Beale, Kharaishvili



La compo clermontoise !

Matsushima - O'Connor, Penaud, Moala, Raka - (o) Lopez, (m) S. Bézy - Fisher, Lee, Cancoriet - Vahaamahina, Lanen - Ojovan, Beheregaray, Ravai.

Remplaçants : Fourcade, Falgoux, Iturria, Yato, Viallard, Hanrahan, Vili, Slimani



Clermont-Racing, coup d'envoi à 21H05 ! Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la fin de cette 5e journée de Top 14 ! Clermont reçoit le Racing dans un choc très excitant ! Coup d'envoi à 21h05 !