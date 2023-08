Toulouse – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite de la deuxième journée de Ligue 1 ce samedi. Pour la troisième affiche, le PSG se déplace sur la pelouse de Toulouse. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre juste en dessous.

Pour suivre cette deuxième rencontre de la saison pour le PSG et Toulouse, rendez-vous ce samedi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Foot et de CANAL+ Sport 360.

Comme pour chaque rencontre du samedi soir, c’est CANAL+ qui sera aux manettes pour proposer la diffusion.

Fêter le retour de Mbappé par une victoire

C’est à n’en pas douter l’ambition du Paris Saint-Germain. Mis au ban du groupe ces dernières semaines, l’attaquant français vient récemment de réintégrer le groupe. Et devrait, selon toute vraisemblance démarrer la rencontre face à Toulouse en tant que titulaire. Par cette titularisation, le PSG espère décrocher sa première victoire de la saison, après un match nul concédé en ouverture, à domicile face à Lorient. De son côté, Toulouse est venu s’imposer à l’extérieur lors du premier match de la saison face à Nantes sur le score de 2 buts à 1. Après la victoire en fin de saison dernière en Coupe de France face au même club de Nantes, Toulouse continue de trouver la solution face aux Canaris. Une prestation qui permet aux Toulousains d’être parmi les 6 équipes à avoir remporté leur premier match. Buteur lors de ce premier match, Zakaria Aboukhlal devrait à nouveau démarrer la rencontre.

Comment suivre Toulouse – PSG ?

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre la rencontre entre le PSG et Toulouse, il faudra disposer d’un abonnement à CANAL+. Pour la reprise des championnats, la chaîne cryptée propose plusieurs offres dont son abonnement CANAL+ Sport pour 25,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois. En souscrivant à cette offre, vous pourrez accéder à l’ensemble du contenu de CANAL+ mais également à d’autres chaînes comme Eurosport ou même beIN SPORTS. Un abonnement idéal pour garder un œil sur les principaux championnats européens de football et la reprise de la Ligue des Champions.

