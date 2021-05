Trophées UNFP: Mbappé élu meilleur joueur de la saison

Kylian Mbappé a été désigné meilleur joueur de la saison de Ligue 1 dans le cadre des Trophées UNFP. L'attaquant du PSG est récompensé pour une saison faite de 41 buts toutes compétitions confondues, dont 26 en championnat.

Meilleur buteur du championnat avec 26 réalisations au compteur avant le match de la dernière journée entre Brest et le PSG, Kylian Mbappé a été désigné meilleur joueur de la saison de Ligue 1, dans le cadre des trophées UNFP. Le champion du monde a été préféré à son coéquipier parisien Neymar mais aussi à Burak Yilmaz, Memphis Depay ou Wissam Ben Yedder.

Vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des champions avec Paris cette année, l'ancien joueur de Monaco a claqué 41 buts toutes compétitions confondues sur la saison: une première de la carrière de l'attaquant de 22 ans. Colossal, comme l'impression laissée sur le terrain, chez ses coéquipiers mais aussi (surtout) chez ses adversaires.

Le "meilleur joueur du monde actuellement" selon Kovac

"Kylian Mbappé est pour moi, en ce moment, le meilleur joueur du monde. Je dirais que la différence (entre les deux équipes) aujourd'hui, c'était Kylian, constatait Niko Kovac après la victoire du PSG contre Monaco. D'accord, sur le premier but, c'est une grosse erreur (de Disasi ndlr), cela arrive. Le deuxième but, celui qu'il a marqué, était fantastique. C'est la raison pour laquelle tous les clubs du monde veulent avoir Kylian Mbappé. Nous l'avions ici mais nous ne l'avons plus."

Reste une inconnue concernant Kylian Mbappé: son avenir. En fin de contrat dans un an, l'international français est évoqué de longue date au Real Madrid. Avant cela, il faut boucler la saison et penser à l'Euro avec l'équipe de France.