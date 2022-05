Trophées UNFP en direct: les acteurs du foot français arrivent sur le tapis rouge

La gestion des gardiens a animé la saison de plusieurs clubs de Ligue 1, et deux portiers dont la concurrence a été rude avec leur N°2 - ou N°1 bis - font partie des cinq finalistes: Donnarumma (PSG) et Lopez (OM). Sels (Strasbourg), Lafont (Nantes) et Benitez (Nice) font également partie de la liste des prétendants à la succession de Navas (PSG), sacré en 2021 mais non retenu cette saison, malgré ses 19 rencontres de Ligue 1 jouées (soit trois de plus que Donnarumma).