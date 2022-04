OM: "Ce n'est pas simple", reconnaît Mandanda sur sa concurrence avec Pau Lopez

Si la situation "n'est pas simple" pour lui en raison de la concurrence avec Pau Lopez, Steve Mandanda aborde la fin de saison avec l'OM "en restant focus" sur les performances collectives. Le gardien de 37 ans devrait à nouveau être titulaire lors des matchs d'Europa Conference League.

Titulaire ce dimanche dans les cages de l'OM lors de la victoire en déplacement à Reims (1-0), Steve Mandanda savourait après la partie "la force du groupe". Sans forcément briller, l'équipe de Jorge Sampaoli a assuré l'essentiel en ramenant les trois points, qui permettent à l'OM de conserver sa deuxième place et six points d'avance sur Rennes et Monaco à quatre journées du terme.

La fin de saison s'annonce excitante pour l'OM, qui est toujours en course en Europa Conference League, avec une demi-finale face àu Feyenoord Rotterdam. Auteur de bonnes performances dans cette compétition, Steve Mandanda oppose une belle concurrence à Pau Lopez, l'habituel titulaire en championnat.

"Je mets l'équipe et le club au-dessus de moi"

"Je connais ma situation cette saison. Il y a deux gardiens, le coach choisit. Je m'entraîne tous les jours pour être performant quand on fait appel à moi, a déclaré ce dimanche soir Mandanda au micro de Prime Vidéo. Ce n'est pas simple, mais je joue au foot, dans un grand club, je suis content d'être là, on enchaîne les victoires, il faut être focus et on verra à la fin de la saison."

Malgré ses 37 ans, Steve Mandanda affiche encore sa détermination pour le poste de titulaire et aligne les belles prestations. Pourtant face à Reims, il n'a connu que sa sixième titularisation de la saison en Ligue 1. "Il faut garder à l'esprit que le plus important reste l'équipe et le club. Le coach prend une décision, l'équipe tourne bien. Pau (Lopez) a été performant, régulier et décisif, a admis Mandanda. Personnellement, ce n'est pas simple mais je mets l'équipe et le club au-dessus de moi."

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Steve Mandanda aura réussi en tout cas cette saison à obtenir du temps de jeu, lui qui ne fermait pas la porte à un départ lors du mercato hivernal. En principe d'ici la fin de saison, "Il Fenomeno" sera à nouveau a minima titulaire en Europa Conference League, de quoi connaître encore quelques belles émotions sous le maillot de l'OM.