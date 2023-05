Un supporter d'Auxerre gagne au loto et... commence par s'offrir des places VIP à l'Abbé-Deschamps

Après le tirage du loto du 1er mai dernier, un supporter de l'AJ Auxerre a remporté la cagnotte de 3 millions d'euros. Habitué à jouer les mêmes numéros, le gagnant a décidé de s'offrir des places VIP à l'Abbé-Deschamps.

Un supporter de l'AJ Auxerre s'est offert un joli cadeau. Comme rapporté par Tirage-Gagnant, le tirage du loto du lundi 1er mai mettait en jeu une cagnotte de 3 millions d'euros. Sur les 400.000 grilles gagnantes en France, un chanceux a raflé la mise dans l'Yonne. Habitué à jouer les mêmes numéros tirage après tirage, ce joueur n'a pas réussi à retrouver son dernier bulletin de jeu et s'est rendu à la Maison de la Presse de Vincelles pour jouer une nouvelle grille avec de nouveaux numéros. Les mêmes que ceux annoncés après le journal de 20 heures: 5 15 33 41 44 et le numéro chance 10.

5e plus gros gagnant de l'Yonne

Avec les 3 millions d'euros, ce chanceux s’est offert pour lui et sa famille des places VIP pour le match de l’AJ Auxerre face à Lens, le 3 juin prochain à l'Abbé-Deschamps. Avec son jackpot, ce joueur devient le 5e plus gros gagnant du département de l’Yonne. Le record absolu reste pour un joueur de Saint-Florentin, qui a remporté plus de 44 millions d’euros en août 2017.

Ce fan suivra avec attention le dernier match de la saison de l'AJA, qui lutte toujours pour son maintien. Actuellement 16es de Ligue 1 avec un point d'avance sur Nantes, les joueurs de Christophe Pélissier affrontent Toulouse ce week-end pour tenter de se rapprocher de leur survie dans l'élite.