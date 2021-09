Vauvenargues Kéhi, ancien gardien de Strasbourg, est mort à 29 ans

Ancien gardien de but du Racing Club de Strasbourg où il a passé neuf saisons, le gardien de but franco-ivoirien Vauvenargues Kéhi est décédé samedi dans un accident de voiture. Il avait 29 ans.

Le foot alsacien est sous le choc. Le club de Strasbourg a appris samedi la mort de son ancien gardien de but Vauvenargues Kéhi. Le portier franco-ivoirien qui évoluait à l’ASC Biesheim, en National 3 depuis 2014, s’est tué dans un accident de voiture près de Gerstheim. Il avait 29 ans. Une terrible nouvelle pour le club amateur et pour le Racing où celui qu’on surnommait "Vauv’" avait passé neuf saisons.

Natif de Paris, ce papa de deux filles avait rejoint le Racing en 2006. Formé dans le club alsacien, il a participé au début de la remontée de Strasbourg, relégué en CFA en 2011 pour raisons administratives.

Un gardien "apprécié de tous"

"Il était international en jeunes avec l’équipe de France (puis avec la Côte d’Ivoire, ndlr) et s’est vu sollicité par plusieurs clubs professionnels, notamment en Ligue 1, se souvient François Keller, directeur de la Racing Mutest Académie. Pourtant, après le dépôt de bilan, Vauv’ a décidé de rester au Racing en tant que numéro un pour prendre de l’expérience en CFA. Jouer devant le public strasbourgeois à la Meinau était plus formateur pour lui qu’être numéro trois ou quatre dans un club de Ligue 1. C’était un très bon gardien de but, précieux dans les sorties aériennes. Bienveillant, apprécié de tous. Dans une équipe avec des clans, il aurait fait partie de chacun d’entre eux, tant il pouvait s’entendre avec tout le monde."

Chouchou des supporters, Vauvenargues Kéhi voit sa progression freinée par une double fracture tibia-péroné avant un départ à l’ASC Biesheim en 2014. Son équipe qui disputait un match à Prix-lès-Mézères le jour de son décès est toujours sous le choc. "On a appris la nouvelle avant de repartir, nous étions tous hébétés, en pleurs, sur le parking, a déclaré le coach adjoint Dominique Lihrmann, cité par les DNA. ‘’Vauv’’ était un roc insubmersible. Il faisait partie de la famille. Nous pensons à sa femme, ses filles, ses amis. On n’a pas les mots…"