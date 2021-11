Violences dans les stades: la réponse du ministère des Sports au courrier de la LFP

Le ministère chargé des Sports a répondu à la lettre de la Ligue réclamant une aide de l’Etat après les incidents survenus dans les stades de Ligue 1 depuis le début de la saison.

Alors que Vincent Labrune, le président de la LFP, déplorait l’absence de réponse du ministère des Sports à son courrier du 26 août réclamant l’aide de l’Etat concernant les débordements des supporters, cette réponse est enfin parvenue sur son bureau. Dans un courrier daté du 20 octobre dont RMC Sport a pu rendre connaissance, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu font une sorte de compte rendu de la réunion du 29 septembre centralisé par la DGPN (Direction Générale de Police Nationale) et à laquelle participaient des représentants des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports.

Vers la mise en place d’un policier référent

Ce compte-rendu rappelle notamment le principe d’appliquer les textes de loi existants estimant que l’arsenal législatif est suffisant et satisfaisant, de réaliser un meilleur suivi des interdits de stade. Il suggère de renforcer la coordination de tous les acteurs, notamment locaux qui doivent assister aux réunions préparatoires des matchs classés à risques, l’animation d’une cellule nationale de coordination et de sécurité avec présence de représentants des quatre ministères, de la LFP, de la FFF et du syndicat des clubs.

Dans son courrier, les deux ministres envisagent aussi de relancer l’expérimentation de policier référent dans trois départements les plus tendus et de l’élargir à d’autres. Ce policier référent serait le point de contact du référent supporter des clubs et des supporters.

Ils souhaiteraient aussi lancer une réflexion sur la formation des stadiers par la LFP et l’amélioration de l’accueil des conditions d’accueil des PC sécurité. Et de conclure sur la volonté commune de communiquer sur les actions menées dans le cadre de la lutte contre les violences dans les stades. La LFP a décidé de mettre ce courrier à l’ordre du jour de son prochain CA mardi prochain.