JO: l'anecdote surprenante de Paul Bernardoni avec Kevin Durant

Dans "Deux nuits avec" sur YouTube, Paul Bernardoni raconte comment il s'est retrouvé à parler avec Kevin Durant sans le reconnaître, à Tokyo.

Gardien de l'équipe de France au tournoi de football masculin des JO 2021, Paul Bernardoni (26 ans) a croisé du beau monde à Tokyo. Et manifestement sans s'en rendre compte. Dans un épisode de Deux Nuits Avec sur YouTube, le joueur de l'Angers SCO raconte comment il a croisé le basketteur américain Kevin Durant sans le savoir lors de la cérémonie d'ouverture.

"Je vois qu'il se marre"

"On faisait l'entrée de chaque pays, raconte-t-il. C'est un show, c'est énorme. On rentrait après les États-Unis et avant le Japon. On regardait les Japonais rentrer, mais l'organisation ne voulait pas trop. Les Français étaient déjà partis dans les bus, donc je me retrouve à marcher pour y aller à côté d'un mec que je n'ai pas reconnu du tout. Mes potes, Tousart, Michelin, etc.. me font des signes".

"Le mec, je lui dis que c'était magnifique. Il me demande ce que je fais. Je lui dis que je suis footeux. Je lui dis: «Et toi?» Il me dit basketteur, mais je vois qu'il se marre en me disant ça. Quand je rentre dans le bus, mes potes me font: «Mais t'es totalement con! C'était Kevin Durant!»", conclut Paul Bernardoni, qui a trouvé "très sympa" celui qui était alors aux Brooklyn Nets.

Lors de ces JO de Tokyo, l'équipe de France masculine de football, coachée par Sylvain Ripoll, était repartie bredouille avec seulement une victoire et deux défaites.