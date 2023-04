Ligue 2: le match ASSE-Metz interrompu après des incidents en tribune... et une célébration "69" de Mikautadze

Nicolas Rainville, l'arbitre du match Saint-Etienne-Metz en Ligue 2, a renvoyé ce samedi les joueurs au vestiaire après une trentaine de minutes de jeu, suite à des incidents en tribune. Les Grenats menaient 3-0. La rencontre a toutefois repris.

Le choc de Ligue 2 entre l'AS Saint-Etienne et le FC Metz interrompu. Alors que les Grenats menaient 3-0 à Geoffroy-Guichard ce samedi après moins de 30 minutes de jeu, des incidents en tribune ont contraint l'arbitre, M. Rainville, a renvoyer momentanément les 22 joueurs au vestiaire.

Georges Mikautadze, Lyonnais de naissance et auteur d'un doublé, a célébré son premier but avec un "69" réalisé avec ses doigts, ce qui aurait pu chauffer certains esprits. Mais les incidents sont survenus à l'opposé, où un supporter de Metz placé en dehors du parcage a célébré le troisième but lorrain avec le maillot de Mikautadze. Or, un arrêté préfectoral défendait les supporters visiteurs de se munir de signes distinctifs du FC Metz. L'homme a été évacué par les stadiers, et le match a repris après sept minutes d'arrêt.

L'ASSE toujours sous la menace d'un sursis

Saint-Etienne reste sous la menace de trois points de pénalité après les incidents consécutifs à la relégation en Ligue 2 la saison dernière. Après la séance de tirs au but en barrages perdue contre Auxerre, les supporters des Verts avaient envahi le terrain et causé de nombreux dégâts. L'ASSE avait écopé de trois points de pénalité en début de saison en conséquence, une sanction assortie d'un sursis supplémentaire de trois points.