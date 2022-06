Ligue 2: six points de pénalité, dont trois avec sursis, contre Saint-Etienne après les incidents

Après les violences survenues au stade Geoffroy-Guichard le 29 mai à l'issue du barrage perdu contre Auxerre, Saint-Etienne est sanctionné d'un retrait de six points, dont trois avec sursis, par la LFP. Les Verts joueront également quatre matchs à huis clos.

Six points de pénalité, dont trois avec sursis, pour démarrer la saison de Ligue 2. Mais aussi six matchs à huis clos pour Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis. Voilà les sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP ce jeudi à l'encontre de Saint-Etienne après les violents incidents survenus le 29 mai dernier à l'issue du barrage perdu contre Auxerre.

Saint-Etienne ne fera pas appel

Comme indiqué dans un communiqué, Saint-Etienne a décidé de ne pas faire appel de cette décision. "Le club en appelle avec gravité à la responsabilité de chacun afin que ces actes inqualifiables ne se reproduisent plus jamais à Geoffroy-Guichard", a réagi le club. Et d'ajouter : "Ces mêmes comportements ont mis en danger des centaines de personnes, dont des enfants et des personnes handicapées. Diffusés dans le monde entier, ils ont fortement terni l'image du club."

Après la rencontre qui s'était jouée aux tirs au but (1-1, 5-4 tab), et dont le résultat avait entraîné la relégation des Verts en Ligue 2, des centaines d'individus avaient envahi le terrain. Certains avaient visé la tribune présidentielle avec des feux d'artifice et des fumigènes. Saint-Etienne Métropole, propriétaire du stade, avait aussitôt déposé plainte et évalué les dégâts à plus de 80.000 euros.

Le club stéphanois avait également porté plainte pour "violences aggravées, destructions et dégradations" après cette soirée de chaos. Les affrontements s'étaient poursuivis à l'extérieur de l'enceinte, avec au total un bilan d'une quarantaine de blessés légers : 8 agents de sécurité, 14 policiers, 17 supporters et deux joueurs d'Auxerre.