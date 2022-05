Ligue 2, le multiplex en direct: Ajaccio et Auxerre font le boulot, Quevilly en difficulté

Un duel entre Ajaccio et Auxerre pour la deuxième place

Loin derrière le champion toulousain, le deuxième ticket pour la montée en Ligue 1 se joue entre Ajaccio (2e, 72 pts) et Auxerre (3e, 71 pts). Le club corse reçoit justement le TFC, touché par un virus, pour retrouver la Ligue 1 après l’avoir quittée en 2013-2014. Dauphin depuis la 31e journée, l’ACA est sous la menace de l’AJA, qui dispose d’un point de retard mais d’une meilleure différence de buts.

Les hommes de Furlan accueillent dans le même temps Amiens (13e, 44 pts), qui n’a plus rien à jouer, pour inverser la tendance et remonter dans l’élite dix ans après l’avoir quittée. Ce qui permettrait à son entraîneur d’obtenir une cinquième promotion en Ligue 1. Pour cela, il suffira de prendre plus de points que son adversaire direct. Pour rappel, le troisième de Ligue 2 affrontera vendredi prochain (20h30) le vainqueur du play-off entre le 4e et le 5e pour une place de barragiste face au 18e de Ligue 1.

• Ajaccio en Ligue 1 si :

- Il gagne contre Toulouse.

- Il fait match nul et Auxerre ne gagne pas contre Amiens.

- Auxerre s’incline.

• Auxerre en Ligue 1 si :

- Il fait un meilleur résultat contre Amiens qu’Ajaccio contre Toulouse.