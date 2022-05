Ligue 2: Nancy a finalement ouvert sa billetterie pour le match face à Pau

Après avoir fermé sa billetterie pour le dernier match de la saison de Ligue 2, face à Pau, samedi au stade Marcel-Picot, le club de Nancy, relégué en National, a finalement mis en vente des billets pour le public même si la tribune Piantoni, où se situe le kop, sera suspendue en raison des incidents qui avaient émaillé la rencontre face Quevilly-Rouen-Métropole.

Il y aura bien du public pour le dernier match des Nancéiens en Ligue 2. L’AS Nancy Lorraine a finalement ouvert la billetterie pour le dernier match de la saison samedi contre Pau au Stade Marcel-Picot (coup d’envoi à 19h). La décision a été prise à seulement 36h du coup d’envoi. La situation rare, avait suscité beaucoup de commentaires chez les supporters de l’ASNL, déjà excédés par la tournure de la saison qui se traduira par une relégation en National pour la première de l’histoire du football professionnel nancéien.

Un contexte difficile

Dans une interview sur le site du club, Nabil El Yaagoubi, le stadium manager, justifie cette ouverture tardive par le contexte: "Nous avons vécu une soirée difficile contre Quevilly-Rouen-Métropole et il a fallu défendre notre dossier en commission de discipline avec plusieurs enjeux, notamment celui d’assumer les évènements (en matière de sécurité, la loi dit que nous avons une obligation de résultat et non de moyens) sans tomber dans la facilité d’un huis clos total comme c’était prévisible voire prévu."

Le 22 avril dernier, le match Nancy-QRM avait été arrêté juste avant la mi-temps suite à des débordements en tribune Piantoni. Celle-ci sera d’ailleurs fermé samedi suite à une décision de la commission de discipline infligeant un match ferme à la tribune.